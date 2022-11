Neues MMORPG auf Steam stellt Kämpfe gegen die Entwickler in den Fokus – Soll 2023 erscheinen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Vor allem das Kampfsystem kommt in den wenigen Kommentaren zu den Videos auf YouTube nicht gut weg. Es sei sehr statisch, in den Animationen überladen und fühle sich überhaupt nicht wuchtig an. Trefferfeedback gibt es kaum. Auch die Grafik wird als sehr altbacken wahrgenommen.

Nach dem Test wurde es auf Steam stiller, doch im Discord gab es regelmäßige Updates und kleinere Showcases. Die Kommunikation hat gerade in den letzten Monaten stark zugenommen. Nun wurden innerhalb von drei Wochen gleich drei Videos auf YouTube veröffentlicht. Doch auch in den Videos sieht es noch immer unfertig aus.

Das System soll ein wenig an einen Dungeon Master in Pen&Paper erinnern und gleichzeitig die Spielwelt lebendig und dynamisch machen. Ein Teil der Ereignisse soll automatisiert stattfinden, aber auch die Spielleiter können jederzeit Anpassungen vornehmen.

Wie läuft PvD ab? Im groben geht es darum, dass die Entwickler jederzeit in das Spiel eingreifen und das Szenario verändern können. Sollten die Spieler also zu stark sein, können mehr Gegner oder schwere Bosse beschworen werden, um sie zurückzudrängen.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Was ist das für ein Spiel? Arvita ist ein Indie-MMORPG, das ursprünglich unter dem Namen „Astaria“ angekündigt wurde . Entwickelt wurde es damals von nur einer einzigen Person und derzeit sieht es so aus, als wäre das immer noch der Fall. Im Discord jedenfalls gibt es nur den „Creator“ und die Backer als besondere Rollen.

Arvita wird ein Fantasy-MMORPG, das viel Wert auf das soziale Zusammenspiel in der Gruppe legt. Das Besondere sollen die Kämpfe gegen die Entwickler selbst sein, in denen die Spieler ihr ganzes Können aufbringen müssen. Geplant ist der Release für 2023.

Insert

You are going to send email to