Mit Astaria erwartet uns ein neues MMORPG, das nur von einer Person entwickelt wird. Aktuell findet ein erster Test vor dem Start der Early-Access-Phase statt.

Was ist Astaria? Astaria setzt ähnlich wie Pantheon: Rise of the Fallen auf Gruppenspiel und PvE-Inhalte, will dabei aber eine Besonderheit bieten. Es nutzt ein neuartiges PvD-System. PvD steht für Players versus Developers.

Die, beziehungsweise der Entwickler von Astaria spielt sozusagen die Rolle des Spielleiters, wie man das aus Pen&Paper-Rollenspielen kennt. Er greift ins Geschehen ein, verändert Situationen und schafft immer wieder neue Herausforderungen, damit das MMORPG stetig interessant bleibt.

Ansonsten erwarten euch Kämpfe gegen Monster – darunter auch riesige Bossgegner, eine Charakterschaffung mit sechs Klassen, Eroberung von Gebieten, die von Monstern besetzt sind im Liberation-Modus und Crafting.

Ein MMORPG in einem sehr frühen Zustand

Wie spielt ihr mit? Die Early-Access-Version auf Steam wurde zwar etwas verschoben, es findet aber dennoch ein Test statt, bei dem ausgewählte Personen einen ersten Blick in das MMORPG werfen können.

Um mitzumachen müsst ihr euch auf dem Discord-Kanal des Spiels anmelden.

Dort fragt ihr nach einem Key.

Diesen löst ihr dann über Steam ein.

Ladet euch den Client herunter und spielt los.

Ihr solltet euch aber im Klaren darüber sein, dass ihr ein MMORPG in einem extrem frühen Zustand spielen werdet.

Wann startet die Early-Access-Version? Es gibt noch keinen Termin. Der Entwickler möchte erst Feedback von den Testern sammeln und Astaria in einen guten Zustand bringen. Der Preis der EA-Fassung soll bei 19,99 Euro liegen.

Da gibt es noch viel zu tun

Wie kommt das Spiel aktuell an? Wie man anhand der Reaktionen der ersten Tester etwa auf Discord sehen kann, befindet sich Astaria noch in einem sehr frühen Status. Der Test ist allerdings auch auf etwa ein Viertel der aktuellen Inhalte beschränkt und zeigt daher noch nicht alles. Kritisiert werden noch:

Bugs

Performance und Lags

Probleme beim Login

Abstürze, etwa nach der Charakter-Erstellung

Es fehlt noch an Inhalten und vielen Details

Astaria nutzt viele Assets aus dem Unity Store und sieht daher nicht wie ein MMORPG mit einzigartigen Grafiken aus

Das sagen erste Tester: Es gibt schon ein paar Stimmen zum kürzlich gestarteten ersten Test von Astaria.

Elddath meint auf Discord: „Ich würde es erst dann auf Steam freigeben, wenn alle Fähigkeiten gut funktionieren, die Liberation klappt und die Leute Liberation zumindest ein wenig getestet haben. Early Access auf Steam dient nicht zur Veröffentlichung eines Spiels, sondern zum Verbessern.“

Syncus stimmt zu: „Es ist besser, noch zu warten, da der Early Access richtig gut sein muss. Ansonsten verdammen die Spieler das MMORPG mit negativen Wertungen und es gerät in Vergessenheit.“

Vares schreibt: „Ich bin beeindruckt, wie groß die Spielwelt ist und das ohne Ladezeiten.“

Astaria hat es nicht leicht

Was sind die größten Kritikpunkte? Astaria befindet sich also noch nicht mal in der Early-Access-Phase. Daher ist es eigentlich logisch, dass es technische Probleme gibt.

Allerdings sollte die EA-Phase bereits im Juni 2019 starten, wurde seitdem aber immer wieder verschoben. Dies führte dazu, dass Anschuldigungen aufkamen, Astaria könnte Betrug sein – eine Situation, die man schon vom MMO Day of Dragons kennt. Der Entwickler meint aber, dass dem nicht so ist und jeder, der die Entwicklung bisher mit Geld unterstützt hat, bekommt dieses zurück, wenn er möchte.

Ein MMORPG zu entwickeln, dauert einfach sehr lange – vor allem, wenn man alleine ist. Und die Early-Access-Phase von Astaria soll einen guten Einblick in das Onlinespiel bieten, weswegen sie nicht überhastet starten soll. Dennoch bleiben die Spieler skeptisch.

Sollte man also schon mitspielen? Astaria könnte ein spannendes MMORPG werden. Vor allem für diejenigen, die auf Gruppenspiel und PvE stehen. Allerdings lässt sich im aktuell noch sehr frühen Zustand nicht abschätzen, ob sich der einzige Entwickler des Spiels hier nicht übernimmt. Wer möchte, spielt mal beim aktuell stattfindenden Test rein oder wartet auf die Early-Access-Phase.