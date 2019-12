PvE-MMORPG Pantheon zeigt 2 Stunden Gameplay und Pläne für 2020

Auf das PvE-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen warten Spieler, die gerne eine klassische MMO-Erfahrung im Stil von Everquest haben möchten. Nun erklärten die Entwickler ihre Pläne für Anfang 2020.

Was ist Pantheon: Rise of the Fallen? Das MMORPG möchte eine klassische Spielerfahrung erschaffen, wie man sie von den Anfangstagen des Genres und im Speziellen von Everquest 1 her kennt. Das bedeutet, PvE und Gruppeninhalte stehen im Mittelpunkt.

Dies soll aber etwas modernisiert werden, durch eine hübsche Grafik und eine an moderne Standards angepasste Steuerung.

Das sieht schon gut aus

Wie sieht das MMORPG momentan aus? Visionary Realms, die Entwickler hinter Pantheon, haben gleich zwei Videos veröffentlicht. Beide zeigen neue Inhalte. Das eine Video konzentriert sich dabei auf das Klettern-Feature und die Kampf-Skills des Kriegers.

Im anderen Video bekommen wir zwei Stunden lang eine Spielsession aus einer aktuellen Version des MMORPGs zu sehen. Dieses Video zeigt, wie sich Pantheon aktuell spielt und gibt einen sehr guten Einblick in das Gameplay.

Was haben die Entwickler über die Zukunft des Spiels verraten? In einem Entwicklertagebuch sprach das Team nun über die Pläne für die nähere Zukunft. Momentan befindet sich das MMORPG noch in der Pre-Alpha 4. Doch Anfang 2020 soll die Pre-Alpha 5 starten. Anschließend ist die Alpha 1 geplant, auch bekannt als „Project Faerthale“.

Was bietet Pre-Alpha 5? Die nächste Pre-Alpha ist im Grunde der letzte große Schritt hin zu einer Version von Pantheon, welche einen „echten“ Einblick in das gesamte Spiel bieten soll. Allerdings natürlich in einer sehr frühen Form.

Die Pre-Alpha 5 bietet jede Menge Inhalte:

Ein Chat-System

Eine erste Versionen des Klettern-Systems

Klima und Anpassungen ans Klima

Das Perception-System, über das ihr Quests findet

Verschiedene Reise-Möglichkeiten wie Binding und Gating

Alle Klassen sind spielbar

Persistenz der Welt und der Charaktere

Ein erstes Pet-System

Rohstoffe sammeln und Crafting

NPCs mit einzigartigem Verhalten

Ein überarbeitetes UI

Das Fraktionssystem

Verbesserte Kämpfe

Es geht gut voran

Wann kommt die Pre-Alpha 5? Das Team hat noch keinen Releasetermin bekannt gegeben. Es soll aber nicht mehr allzu lange dauern. Fast alle geplanten Systeme sind soweit fertig und es finden derzeit noch einige Optimierungen statt.

Der sogenannte „Living Codex“, über das Zauber- und Fähigkeiten-System verwaltet wird, ist momentan noch die größte Baustelle und es fehlt noch an Content, damit die Tester auch genug zu tun haben.

Was kommt nach der Pre-Alpha 5? Nach der nächsten Testphase steht dann die Alpha an. Diese soll dann einen wirklich guten Einblick in das gesamte Projekt bieten. Es steht noch nicht fest, wann die Alpha startet. Dies hängt davon ab, wann die Pre-Alpha 5 beginnt und wie lange diese Phase andauert.

Was ist mit der Beta? Darüber wurde noch nicht weiter gesprochen. Das Team konzentriert sich erst mal auf die Alpha. Die Chancen auf eine Beta im Jahr 2020 stehen aber nicht schlecht.

Warum ist Pantheon so spannend? Pantheon spricht diejenigen an, die sich ein MMORPG wünschen, das den Fokus auf PvE und Gruppeninhalte legt. PvP spielt nur eine untergeordnete Rolle. In Pantheon geht es darum, gemeinsam in der Gruppe die Welt zu erkunden, Quests zu erledigen, Dungeons zu meistern und Monster zu bekämpfen.

Das MMORPG will viel Herausforderungen bieten und die Spieler nicht zu sehr an die Hand nehmen. Wer nach einer neuen Spielerfahrung sucht, in der man gemeinsam mit Freunden viele Abenteuer erleben kann, der sollte Pantheon im Blick behalten.

Darum wird 2020 interessant: Nach einem etwas zähen Jahr 2019, in dem auch der Tod des Studio-Gründers Brad McQuaid die Produktion von Pantheon überschattete, befindet sich das MMORPG nun auf einem guten Kurs. 2020 wird ein sehr spannendes Jahr, denn wir bekommen dann zum ersten Mal einen „ echten“ Einblick in das Spiel und sehen, wie sich Pantheon: Rise of the Fallen als gesamtes MMORPG spielen wird.

Freut ihr euch schon auf das MMORPG Pantheon? Werdet ihr bei der Pre-Alpha 5 mit dabei sein?