Neues Pokémon-MMORPG auf Steam verspricht volles Multiplayer-Erlebnis – Lässt euch jetzt Demo spielen

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Was sagt ihr zu Chainmonsters? Braucht es so ein Spiel derzeit oder reicht euch das klassische Pokémon? Und was bräuchte Chainmonsters aus eurer Sicht, um so richtig erfolgreich zu sein?

Die Demo-Version ist sehr rudimentär, zeigt aber, in welche Richtung das MMORPG gehen möchte. Es gibt Quests und man kann mit der Umgebung interagieren. So gibt es Pflanzen zum Sammeln oder Kisten, die ihr öffnen könnt, um darin Geld zu finden.

Wer entwickelt das Spiel? Chainmonsters wird von B-Side Games entwickelt, einem Indie-Studio. Über Kickstarter konnten sie für ihr Projekt 108.765 Euro gewinnen ( via Kickstarter ). Interessant dabei ist, dass das Studio in Hamburg sitzt.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Insert

You are going to send email to