Das Pokémon-MMO Temtem feiert vollen Release und ist die Krönung der klassischen Monster-Sammelspiele

Temtem ist draußen! Nach über 2,5 Jahren im Early Access auf Steam bringt der Pokémon-Konkurrent seine Version 1.0 und ist auch auf PS5, Xbox Series und der Switch verfügbar. Für MeinMMO-Autor Maik Schneider hat Temtem die klassischen Monster-Jagden zu einem krönenden Abschluss gebracht.

Viele von uns sind mit den Pokémon-Spielen groß geworden, die meisten werden sich wohl noch an ihr erstes Starter erinnern. Bei mir waren es die Ur-Versionen, also fiel die Wahl selbstverständlich auf Glumanda.

Am Ende des Lebenszyklus der ersten Pokémon-Spiele hatte ich sie alle – blau, rot, gelb. Ach ja, und natürlich die 151 Monster, die man damals sammeln konnte.

Was habe ich mit Tauros in der Safari-Zone gekämpft, um meine Sammlung abzurunden. Was war ich wütend, als Ash gut 500 davon ganz locker im Anime gefangen hat.

Doch danach verlor die Reihe für mich schnell an Reiz. Die Nachfolger Gold und Silber brachten eigentlich nur mehr Monster, eine neue Map, aber wenige Neuerungen, die mich bei der Stange halten konnten. Und das ging über Jahre so weiter.

Mein letztes klassisches Pokémon-Spiel war die Sonnen-Edition, also ein Ausflug auf die Alola-Inseln. Ich habe die Story durchaus genossen, aber das Ganze drumherum war ein richtiger Abtörner. Pokémon-Alien-Ultra-Bestien? Z-Move irgendwas? Nach dem Story-Abschluss landete das DS-Modul im Schrank.

Ich dachte schon, das alte, aufregende Gefühl der gepflegten Monster-Jagd wäre für immer verloren. Doch dann kam Temtem und hat mich mitgenommen.

Den Trailer zum 1.0-Release binden wir euch hier ein:

Temtem ist erwachsen, nostalgisch und hat das bessere Kampf-System

Temtem ist Pokémon in vielen Belangen sehr ähnlich. Ihr startet als frisch gebackener Trainer in einem abgelegenen Dorf, erforscht nach und nach neue Gebiete, alle voll mit neuen Temtems, die ihr mit irren Karten einfangen könnt. So weit, so bekannt.

Allerdings sind es die kleinen, feinen Unterschiede, die am Ende für ein erfrischendes Spielgefühl sorgen. Vermischt werden die Neuerungen mit der Besinnung auf das Gameplay der Ur-Versionen von Pokémon und regelmäßige Anspielungen, die für einen Nostalgie-Kick sorgen.

Der Kampf: Beim Kampf setzt Temtem auf 2er-Teams und weniger Zufall. Das sorgt für mehr Dynamik zwischen den Monstern und schafft bessere Voraussetzungen für kompetitive Erlebnisse.

Der Multiplayer: Es ist ein wenig umständlich, aber möglich. Wenn ihr wollt, könnt ihr die komplette Story, das ganze Spiel auch im Koop erleben. Was hätte mein Link-Kabel vom Game Boy geglüht, wenn das früher schon möglich gewesen wäre.

In einem Koop-Kampf steuert jeder Spieler ein Temtem.

Die Story: Die Geschichte bei Temtem ist sehr viel erwachsener. Auch in Pokémon wird es stellenweise düster. Aber Temtem behandelt etwa die Themen Krieg, Verrat und menschliches Versagen. Die Charaktere wirken nur selten, als wären sie perfekt für ihre Rolle geschaffen worden. Alles ist viel menschlicher und lässt sich damit besser nachvollziehen und erleben.

Die Nostalgie: Temtem spielt ständig mit seiner Verbindung zu Pokémon. So steht etwa versteckt an einem Ufer ein LKW, mit dem man interagieren kann. Es sind nur ein paar Zeilen und ein Spruch am Ende. Doch die Szene produzierte ein breites Grinsen, weil es eine eindeutige Anspielung auf den LKW ist, den Millionen Fans früher für das Versteck von Mew hielten, dem geheimnisvollen 151. Pokémon.

Das Endgame: Im Gegensatz zu Pokémon setzt Temtem auf Live-Service. Das Spiel wird immer weiterentwickelt, bringt Seasons mit neuen Inhalten und hat große Bereiche, die Spieler nach der Story bei Laune halten sollen – abseits von PvP-Kämpfen und dem Züchter-Grind. Beides findet ihr in Temtem aber ebenfalls.

Wollt ihr euch mehr zum Endgame von Temtem ansehen, zieht euch den passenden Trailer rein:

Fazit: Die Krönung der klassischen Monster-Jagd

Pokémon hat mit Legenden: Arceus einen wichtigen Schritt gemacht. Weg von den statischen Kämpfen im hohen Gras hin zu einer Spielfigur, die mit Bällen nur so um sich wirft. Eine wichtige Evolution.

Denn mit dem alten System hätte Pokémon kaum mehr überraschen können. Mehr noch: Durch die vielen Jahre der Überarbeitungen, Änderungen und Experimente an den Monster-Mechaniken war es nur noch ein Schatten seiner selbst.

Ein erfolgreicher Schatten, ja. Aber Temtem hat gezeigt, wie die klassische Monster-Jagd wirklich funktionieren sollte – mit Koop, guten Geschichten, einem großen Endgame, Housing und Live-Service. Alles ohne die Gewissheit, dass ohnehin bald eine neue „Ultra“-Version meines Monster-Spiels rauskommt.

Temtem ist nicht perfekt, der Grind nach Geld kann nerven, Unglück beim Züchten ebenfalls. Doch wart ihr schon immer ein Fan der Monster-Spiele, dann werft einen Blick auf den Titel.

Eine richtig gute Umsetzung der Ideen hinter Pokémon, ohne den jahrelangen Druck, irgendwas so „neu“ und „aufregend“ zu gestalten, dass es wie ein Fremdkörper im Spiel wirkt.

Allerdings springt Pokémon auf den Koop-Zug auf und versucht sich mit den neuen Versionen Karmesin und Purpur ebenfalls am Multiplayer: Neues Pokémon Karmesin und Purpur zeigt Koop-Modus – Erinnert an Monster Hunter World.

Ich denke, wir sprechen uns noch mal, sobald die neuen Pokémon-Spiele draußen sind. Bis dahin findet ihr mich auf den Züchter-Routen von Temtem.

Lasst mir auch eure Meinung zu Temtem da und diskutiert mit mir in den Kommentaren über Nostalgie und warum früher doch nicht alles besser war.