Beliebtes Kartenspiel Munchkin kommt auf Steam – Fans freuen sich: „Toll! Ein neuer Weg, Freundschaften zu zerstören!“

Was sagt ihr dazu, dass Munchkin eine digitale Version erhält? Findet ihr es schade, dass das Tabletop-Gefühl dadurch verloren geht oder seid ihr froh, dass ihr dann vor Wurfgeschossen eurer erbosten Mitspieler in Sicherheit seid, wenn ihr sie hinterrücks erstochen habt?

Was sagen die Spieler? In den Kommentaren auf YouTube sowie auf reddit finden sich einige Fans des beliebten Kartenspiels, die sich auch auf die digitale Version freuen und sich nostalgisch fühlen:

Töte die Monster, klau den Schatz, erstich deine Kumpel. Geh in den Dungeon und töte alles, was sich bewegt. Fall deinen Freunden in den Rücken und klau ihr Zeug.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt des Kartenspiels ist die entstehende Rivalität zwischen den Spielern. So schreibt sogar Pegasus Games auf der Verkaufsseite von Munchkin, dass ihr euren Freunden in den Rücken fallen sollt ( via pegasus.de ).

Was zeichnet Munchkin aus? Munchkin zeichnet sich neben den Rollenspiel- und Dungeon-Aspekten vor allem für durch den satirischen Humor aus, mit dem popkulturelle Themen wie Fantasy, Horror, Piraten, Western und Superhelden in gesondert erhältlichen Erweiterungen parodiert werde.

In Munchkin wird die Besichtigung eines Dungeons simuliert, hinter dessen Türen böse Monster lauern. Doch neben Monstern kämpft ihr auch gegen andere Spieler und bringt den Fortschritt eures Charakters in Rollenspielmanier voran.

