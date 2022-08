Temtem fordert Pokémon heraus, zeigt sein Endgame im neuen Trailer – „So hätten Pokémon-Spiele immer sein sollen“

Temtem übernimmt viele Gameplay-Mechaniken der beliebten Pokémon-Spielereihe. Allerdings verfolgt es einen MMO-Ansatz mit Servicegame-Elementen und will damit länger interessant bleiben, statt regelmäßig einen neuen Teil zu bringen. Im neuen Endgame-Trailer erklärt Temtem, wie das gelingen soll.

Was ist Temtem? Das kleine Entwickler-Studio Crema brachte Temtem Anfang 2020 als Alternative zu Pokémon auf den Markt und landete einen kleinen Hit. Über Kickstarter sammelte man genügend Geld für die Entwicklung und ist nun knapp über 2,5 Jahre im Early Access auf Steam.

Das grundlegende Spielprinzip ist so einfach wie bekannt: Man sammelt süße, starke, verrückte und/oder liebenswerte Monster, kämpft und levelt mit ihnen, um der größte Temtem-Meister der „Fliegenden Inselwelt“ zu werden.

Dabei übernimmt das Spiel viel von Pokémon, setzt sich aber bei bestimmten Mechaniken ab, was Temtem erfrischend anders macht.

Wann erscheint Temtem? Der Release der fertigen 1.0-Version ist am 06. September 2022. Es ist erhältlich für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und auf dem PC bei Steam und im Humble Store.

Wie sieht das Endgame aus? Pokémon setzt traditionell auf immer neue Spiele alle paar Jahre. Erst kommt ein Spiel mit einer neuen Farbe, etwas später kommt eine erweiterte Fassung dieser Farbversionen und ein paar Jahre später erscheint die nächste Farb-Reihe.

Temtem durchbricht diesen Monster-Kreislauf, will auch nach Release neue Inhalte bringen und so lange spannend für seine Spieler sein. Im Trailer oben seht ihr die Endgame-Inhalte, die in der Zeit nach Release für Beschäftigung sorgen sollen:

Tamers Paradise – Neue Insel mit Endgame-Aktivitäten. Archtamers: Top-Trainer, die ihr für Belohnungen nacheinander besiegen müsst. Draft: Wählt Tems aus einer Liste und kämpft gegen die KI oder andere Spieler, solange ihr es schafft. Tower: Ähnlich wie Draft, aber ihr kämpft mit eurem eigenen Team gegen den endlosen Turm. Wild: Kämpft gegen einen endlosen Strom an wilden Tems mit eurem Team. Lair: Spielt als 2er-Team und kämpft gegen viele Gegner, um am Ende ein bestimmtes Tem-Ei abzustauben. Je höher die gewählte Schwierigkeit, desto besser das Ei.



Die Aktivitäten sind begrenzt und ihr braucht einen „Token“, um sie spielen zu können. Jede Woche bekommt ihr 5 Token, für jede der Endgame-Aktivitäten einen.

Die Belohnungen sind ebenfalls an dieses System angepasst und lohnen sich beim ersten Durchlauf in der Woche am meisten. Wollt ihr die Aktivitäten wiederholen, könnt ihr aber Token mit der Ingame-Währung Pansun kaufen.

Es gibt unterschiedliche Belohnungen für die Aktivitäten, doch meistens bekommt ihr die neue Endgame-Währung „Federn“. Damit könnt ihr im großen Shopping-Center auf Tamers Paradise einkaufen gehen.

Hier gibt es alles, was ein Trainer-Herz begehrt: Radare für gezielte Tem-Begegnungen, Essenzen für die Werte eurer Monster, Seelenbinder, mit denen ihr eure Monster an euch binden könnt für besondere Boni und noch vieles mehr.

Außerdem startet mit dem Release Season 1 und der erste „Tamer Pass“, eine Art Battle Pass, wie man ihn bereits aus anderen Servicegames kennt – ihr tauscht Items gegen Spielzeit und oft gibt es einen kostenlosen und einen kaufbaren Pfad.

Temtem sprach bereits vor einigen Monaten über sein Endgame, hat mit seinem neuen Trailer jetzt allerdings viele neue Spieler erreicht, die sich zum Teil begeistert zeigen.

So schreibt YouTube-User „Leo“ unter dem Trailer: „So hätten Pokémon-Spiele immer sein sollen! Ich werde es auf jeden Fall runterladen“ (via youtube.com). Unter den YouTube-Trailern herrscht generell sehr positive Stimmung.

Auf reddit sieht man den Release von Temtem etwas differenzierter. Hier wird besonders der harte Grind beim Züchten im Endgame angesprochen und man hofft auf Balance-Änderungen zum vollen Release (via reddit.com).

Ob Temtem bei der Langzeit-Motivation Pokémon den Rang ablaufen kann, muss sich noch zeigen. Doch für Fans des Genres ist es auf jeden Fall einen Blick wert – oder wie seht ihr das? Lasst ein Kommentar zum Thema da.

