Pokémon Karmesin und Purpur sind die kommende 9. Generation der Spielreihe „Pokémon“ und es gibt schon ohne sie bereits über 900 Pokémon. Aber ausgerechnet ein kleines Schweinchen erobert gerade die Herzen der Fans im Sturm. Das liegt nicht zuletzt an der englischen Version seines Namens: Lechonk. Was dahintersteckt, erklärt euch MeinMMO.

Was ist das für ein Pokémon? Lechonk oder im deutschen Ferkuli wurde im letzten Trailer von den neuen Editionen Karmesin und Purpur vorgestellt. Es ist ein kleines, schwarzes und dickes Ferkel mit gelben Augenringen.

Es ist vom Typen Normal und erinnert an eine kleine Version eines Trüffelschweins. Ferkuli hat sogar ein spezielles Gespür für reichhaltige Beeren und wohlduftende Gräser. Die offizielle Pokémon-Seite schreibt, dass es zwar dick aussehe, aber sein Körper größtenteils aus Muskeln bestehe.

Hier könnt ihr euch den aktuellsten Trailer von Pokémon Karmesin und Purpur samt Ferkuli ansehen:

Fans feiern Lechonk und machen es zum Meme

Twitter und reddit gehen Steil: Der Begriff Lechonk war einige Stunden mit über 20.000 Tweets in den Twitter-Trends.

Knapp 13.000 Retweets und mehr als 160.000 Likes konnte Twitter-Nutzer und YouTuber Patterrz ergattern, indem er ein Bild von Lechonk postete und sagte: „Lechonk ist das einzige Pokémon, dass ihr auf legalem Wege keinen Kosenamen verpassen dürft (via Twitter).“

Auch Out of Context Pokemon konnte es kaum fassen und erntete ebenfalls knapp 25.000 Retweets und fast 200.000 Likes mit seinem Tweet, in dem er schrieb „Sie nannten ihn Lechonk, LMFAO“.

Im Subreddit „pokemonmemes“ bastelten viele Fans die wildesten Bilder (Memes) zum neuen Schweinchen. So setzte reddit-User Axirev Ferkuli eine Baskenmütze auf und gab ihm ein Baguette in die Hand:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Ein weiterer reddit-Nutzer fasste mithilfe eines Memes zusammen, was viele zuerst dachten, bevor sie den Namen Lechonk lasen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Fettes Ferkel hat Namen, der mollige Katzen beschreibt

Doch warum ist der Name Lechonk so ein Hit? Die Community zerlegt den Namen in zwei Einzelteile „Le“ und „chonk“. Chonk/chonky wurde scherzhaft vom englischen Begriff „chunk“ oder „chunky“ abgeleitet, der soviel heißt wie fett, klobig oder Brocken.

Chonky oder chonk benutzt man in der Meme-Kultur liebevoll, um dicke Tiere und besonders füllige Katzen zu beschreiben. Der Subreddit Chonkers ist dafür das perfekte Beispiel. Dort werden ständig mollige Katzenbilder gepostet.

Das Wort „Le“ ist einfach nur das französische Wort für „Das“.

Was sind Memes? Memes sind meist Bilder, GIFs oder kurze Videos, die überwiegend aufheiternden Humor enthalten. Manchmal sind sie jedoch auch satirisch angehaucht, weswegen sie hin und wieder als gesellschaftskritisch angesehen werden.

Woher kommt der Name Lechonk eigentlich? Lechonk kommt eigentlich vom spanischen Begriff „Lechón“, was lediglich ein Spanferkel bezeichnet.

Wenn ihr mehr über die kommenden Pokémon-Spiele Karmesin und Purpur erfahren möchtet könnt ihr das in unserem Beitrag dazu tun: Generation 9 von Pokémon angekündigt – Starter und alles, was wir wissen