Welchen Starter werdet ihr in Pokémon Karmesin und Purpur nehmen?

Die neue Generation in Pokémon steht an: Die Hauptreihe bekommt mit Pokémon Karmesin und Purpur neue Ableger für die Nintendo Switch. Natürlich könnt ihr wieder zwischen einem Feuer-, Pflanzen- oder Wasser-Starter wählen. Wir von MeinMMO wollen also von euch wissen: Für welchen entscheidet ihr euch?

Der Starter am Anfang eines Playthroughs bei Pokémon ist meist etwas Besonderes. So erinnern sich die meisten von euch sicherlich, welchen Starter ihr am liebsten nehmt oder wer euch in einer bestimmten Edition begleitet hat.

Seit Pokémon Rot, Grün, Blau und Gelb könnt ihr euch für einen Feuer-, Pflanzen- oder Wasser-Starter entscheiden, der sich daraufhin zweimal entwickeln kann.

Mal nehmen sie danach einen zweiten Typen an und mal verweilen sie einfach bei ihrem Anfangstypen. Je nach Typ und Entwicklungsstufe verändern sie ihr Aussehen drastisch. Gerade die letzte Entwicklung ist für viele Pokémon-Spieler ein entscheidendes Kriterium.

Dennoch wollen wir jetzt schon von euch erfahren: Welchen Starter wählt ihr mit eurem jetzigen Wissen?

Diese 3 Starter gibt es:

Pflanze: Felori

Feuer: Krokel

Wasser: Kwaks

Hier könnt ihr abstimmen: Im Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr uns mitteilen, welcher Starter in Pokémon Karmesin und Purpur an eurer Seite kämpfen wird. Jeder von euch hat dabei nur eine Stimme.

Was denkt ihr über die 3 Starter-Pokémon? Habt ihr schon Vorstellungen, wie die Endentwicklungen aussehen könnten und bestimmte Hoffnungen oder Befürchtungen? Welche Typen könnten die nächsten Entwicklungen annehmen? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren hier bei MeinMMO.

Wenn ihr mehr über die neue Generation herausfinden wollt, haben wir alle bisherigen Infos hier für euch zusammengefasst: Generation 9 von Pokémon angekündigt – Starter und alles, was wir wissen