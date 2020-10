Das ist Volarend: Volarend ist das Temtem Nummer #110 und gehört zu den Typen Gift und Wind. In seiner Grundform hat es starke Werte in Speed und Verteidigung gegen Spezialangriffe (SPDEF).

Das ist Kinu: Kinu ist das Temtem Nummer #137 und hat die Typen Natur und Mental. In seinen Grundwerten ist es vor allem stark in Special Defense (SPDEF), was es zu einem starken Tank gegen Temtem mit Spezialangriffen macht.

Gyalis hat keine Entwicklungsstufen und muss auch nicht entwickelt werden. Ihr findet es in den Mines of Mictlan.

Im S-Tier findet ihr die stärksten Temtem derzeit im Spiel. Wir fassen für euch zusammen, was sie so stark macht und wie ihr sie bekommen könnt. Auffällig dabei ist, dass keines der Temtem aus Deniz, der ersten Zone des MMOs , dabei ist.

