Temtem: Schnell Geld verdienen – 3 Tipps, wie ihr Pansuns farmt

Im Pokémon-MMO Temtem spielt die eigene Währung Pansuns eine sehr wichtige Rolle. Wir verraten euch deshalb 3 Tipps, mit denen ihr am schnellsten an Gold in Temtem kommt.

Wofür braucht man Geld in Temtem? In Temtem spielt das Geld eine wichtige Rolle. Ihr benötigt es für:

Die Zucht neuer Temtems

Neue Items, wie Tränke oder Temkarten

Neue Kleidungssets, darunter teure Kleidung für bis zu 40.000 Pansuns, die als aktueller Endgame-Inhalt gilt

Wir verraten euch deshalb, wie ihr am schnellsten an Pansuns, von manchen auch als Gold bezeichnet, kommen könnt.

1. Geld über FreiTem verdienen

Was ist FreiTem? Bei FreiTem handelt es sich um eine Organisation, die ihr in der zweiten Zone des Spiels, in Omninesien, finden könnt.

Diese Organisation belohnt euch dafür, dass ihr Temtem nach dem Fangen direkt freilasst. Sie zahlt euch dabei Pansuns für jedes Temtem und zusätzlich gibt es wöchentliche Aufgaben, die montags zurückgesetzt werden.

Heimat von FreiTem

Wie verdiene ich über FreiTem am meisten Geld? Die Höhe der Belohnung von FreiTem hängt davon ab, wie selten ein Temtem ist und welches Level es hat.

Das meiste Geld verdient ihr also mit besonderen Exemplaren. Die 5 lukrativsten sind (mit Level 20 gerechnet):

Oceara – 192 Pansuns

Shuine – 170 Pansuns

Kinu – 170 Pansuns

Baboong (nicht fangbar) – 140 Pansuns

Smazee (nicht fangbar) – 120 Pansuns

Eine komplette Liste der Verdienste findet ihr auf Temtemstart. Bedenkt dabei immer, dass der Einsatz eine Temkarte 15 Pansuns kostet und somit den Gewinn etwas reduziert.

Temtem: So kommt ihr an Cowards Cloak, eines der wichtigsten Items im Spiel

Wo farme ich die besten Temtem? Nach dieser Liste scheint es klug, Oceara in Deniz in den Aquamarinehöhlen zu farmen. Doch Oceara ist selten, die anderen Temtem dort sind eher unspektakulär und bringen entsprechend wenig ein. Außerdem hat Oceara ein niedriges Level und müsste erst trainiert werden.

Einer der lukrativsten Orte liegt im Fernen Omninesia beim Vulkan. In dem markierten Bereich findet ihr viele Magmis und Mastione. Zudem sind beides Feuer-Temtem, die ihr mit einem Wasser-Team schnell und effektiv attackieren könnt.

Der beste Ort, um in Temtem Gold zu verdienen

So lassen sich möglichst schnell möglichst viele Temtem fangen, ohne dass ihr eine Heil-Station aufsuchen müsst. Falls doch ist aber die Station nicht weit entfernt:

Ein Level 38 Mastione bringt direkt 125 Pansuns ein

Ein Magmis auf Level 35 immerhin 77 Pansuns

Der Königs-Deal wäre übrigens ein Shuine, welches ihr theoretisch direkt auf Level 41 fangen könntet. Das würde euch auf einen Schlag 328 Pansuns verschaffen, ist aber ein sehr seltenes Ereignis.

Shuine, ein seltenes und teures Temtem

Was sind die wöchentlichen Belohnungen? Neben den Belohnungen für das Freilassen eines einzelnen Temtem gibt es auch wöchentliche Belohnungen.

In der Woche vom 3. Februar gibt es für das Freilassen von 300 Temtem ein Unter-Omninesien-Farbstoffpaket. Das kostet immerhin 2.399 Pansuns, wenn ihr es euch kaufen möchtet. Diese spart euch, wenn ihr die wöchentliche Herausforderung meistert.

Weitere Missionen waren bisher:

Befreie 200 Temtem: 5x Silikonfragment

Befreie 250 Temtem: 2x Lebenskraft DNA-Strang (jeweils 5.000 Pansuns beim Händler)

Befreie 250 Temtem: 2x Mächtiger DNA-Strang (jeweils 5.000 Pansuns beim Händler)

Teure Items vom Züchter, die ihr über FreiTem kostenlos bekommt

2. Gold durch Items verdienen

Wie verdient man Geld durch Items? Im Laufe eurer Abenteuer sammeln sich in eurem Inventar Items an, die ihr nicht benötigt. Sie lassen sich für gutes Geld beim Händler verkaufen.

Zu diesen Gegenständen zählen:

Seesalz – 300 Pansuns

Minikristalle – 20 Pansuns

Leider kann man die Gegenstände nicht gezielt farmen. Ihr findet jedoch überall in der Welt Kisten, die ihr nach ersten Fehlern nun auch problemlos öffnen könnt.

Es spielt dabei keine Rolle, bei welchem Händler ihr die Gegenstände verkauft, da die Kosten überall identisch sind.

Temtem: Mit diesen Tricks macht ihr euch die stärksten Temtems

3. Pansuns durch Nebenquests verdienen

Wie verdient man Geld durch Nebenquests? In der Welt von Temtem trefft ihr überall auf Nebenquests. Diese belohnen euch häufig mit Pansuns oder Gegenständen, die ihr dann beim Händler verkaufen könnt.

Schaut also, dass ihr regelmäßig und fleißig eure Quests abschließt.

Manchmal entdeckt man dabei auch versteckte Zonen, in denen dann Bändiger auf euch warten. Kämpfe gegen Bändiger belohnen euch natürlich auch mit Pansuns.

In Temtem warten ständig neue Quests auf euch

Bonus: Geld sparen und Auktionshaus

Wie spare ich Geld? Eine Möglichkeit viel Geld anzusammeln liegt darin es nicht zu verlieren. Jeder „Tod“ zieht euch Pansuns ab, weswegen ihr lieber einmal zu viel als zu wenig ein Heil-Center aufsuchen solltet.

So spart ihr euch auch Beleber und Salben, die ihr nur im Notfall einsetzen solltet. Auch sie sind bares Geld wert.

Was soll noch zu Temtem kommen? Für die Zukunft ist ein Auktionshaus für Temtem geplant, über das ihr auch Geld verdienen könnt. Dies ist im Early Access jedoch noch nicht enthalten.