Temtem ist so süß, dass es reddit trotz aller Bugs nicht hasst

Das neue „Pokémon-MMO“ Temtem ist im Early Access auf Steam gelandet. Der Start war ziemlich holprig, aber offenbar stört das niemanden. Nicht einmal reddit kann dem Spiel böse sein.

Wie geht es Temtem gerade? Am 21. Januar 2020 erschien Temtem auf Steam im Early Access. Seitdem plagen Bugs, Fehler und einige Probleme das Spiel. Spieler berichten davon, dass sie ewig in Warteschlangen warten müssen oder das Spiel dauernd abstürzt.

Lange Warteschlangen sind keine Seltenheit.

Auch unsere Redakteurin Leya hat sich an Temtem versucht und hatte wohl einige Probleme. Dennoch hatte sie ihren Spaß – der Community sei Dank.

Nun, einige Tage später, gibt es noch immer Probleme. Aber die Community ist noch genauso frohgemut – selbst auf reddit.

Community reagiert mit Freude und Memes

So reagieren die Spieler: Der allgemeine Konsens der Spielerschaft zum Release ist mittlerweile: „So hätte Pokémon sein sollen.“ Temtem kommt also gut an und nicht einmal die Fehler können die gute Laune drücken.

Die Spieler reagieren auf die Fehler mit Memes und viel Selbstironie. Ein Spieler beispielsweise lacht über sich selbst, weil er durch das Öffnen eine Kiste aus dem Spiel geflogen ist – und keine fünf Sekunden später den gleichen Fehler begeht.

Ein anderer Spieler macht sich mit einem Meme über die Nutzer lustig, die sich ständig nur beschweren. Es gibt etliche Kommentare, in denen unzufriedene Spieler ihr Geld zurückverlangen, weil Temtem „nicht fertig“ sei.

Genau das sage „Early Access“ laut der anderen Nutzer aber auch aus: Das Spiel ist noch nicht fertig und es kann zu Fehlern kommen. Das sei keine Abzocke, sondern eben Teil des Entwicklungsprozesses.

Einige sind kritisch, bleiben aber fair: Es gibt auch Spieler, die den Fehlern durchaus kritisch gegenüberstehen. Nutzer Ardee92 schreibt:

Ich kann beide Seiten verstehen. Dieses „Das ist ein Early Access!“ wurde schon als Freikarte benutzt, um riesige Fehler zu machen und dann zu erwarten, dass die Menge es versteht, weil „es ist ja ein Early-Access-Spiel.“ Sie [die Temtem-Entwickler] verlangen recht viel für ein Indie-Spiel, also erwarten Spieler auch mehr, als das, was es gerade ist. Aber die Entwickler arbeiten sich auch wirklich den Arsch ab und bieten Rückerstattungen für Leute, die es nicht abwarten können.

Der Nutzer -SammyP6 stimmt dem teilweise zu. Er warte mit dem Kauf ab, was die Spieler sagen, habe keine Lust auf die Warteschlangen. Dennoch sei Temtem kein Vollpreis-Titel, sondern höchstens „halb so teuer wie ein AAA-Game.“

Es sei zwar teurer als viele Indie-Spiele, aber immer noch ein MMO ohne Abonnement.

Darum ist das so ungewöhnlich: Reddit ist in der Regel ein Ort, an dem Nutzer Fehler und schlechte Qualität von Spielen sofort zerreißen. Hier trifft man häufig auf ungezügelte Wut der Spieler auf ein Videospiel oder die Entwickler – gut abzusehen etwa an Fallout 76.

Auch, wenn das zuweilen gerechtfertigt ist, ist der Ton doch recht häufig etwas sehr harsch. Dass Temtem seine Spieler so begeistern kann, trotz technischer Defizite, ist selten.