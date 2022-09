Pokémon-MMO Temtem erntet starke Kritik für den Battle Pass – Entwickler sagen, sie wollen nicht gierig sein

Am 06. September feierte Temtem, ein buntes MMO im Stil von Pokémon, seinen Release. Kurz darauf folgte Kritik, die den Battle Pass des Spiels betrifft. Jetzt äußern sich die Entwickler zu der Situation.

Worum gehts? Temtem ist ein neues MMO im Stil von Pokémon, das am 06. September den Early Access verließ und offiziell auf Steam, PS5, Xbox Series und der Switch verfügbar ist.

Bei Release reagierten einige Spieler überrascht, als sie sahen, dass Temtem über einen Battle Pass verfügt. Prompt ernteten die Entwickler des Monstersammelspiels viel Kritik.

Jetzt nahm Community Managerin Tsukki auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels Stellung zu der Kritik.

Falls ihr einen besseren Eindruck von haben wollt, um welches Spiel es geht, binden wir euch hier den launch-Trailer des Pokémon-MMOs ein:

Entwickler äußern sich zur Kritik am Battle Pass

Was sagen die Entwickler zu der Kritik? In dem Post auf Discord schreibt Community Managerin Tsukki, dass dem Team bewusst sei, wie umstritten der Batte Pass ist und dass die Entscheidung in der Community für viel Unruhe sorgte.

Anschließend geht Tsukki darauf ein, dass die Entwickler mitbekommen haben, dass ein Aufruf zum „Review-Bombing“ stattfand und dass die Auswirkungen davon bereits zu spüren seien.

Des Weiteren sagt sie, dass das Team nicht möchte, dass das Thema rund um den Battle Pass davon ablenkt, dass 5 Jahre Arbeit und viel Mühe in das Projekt geflossen sind.

Wir wissen, dass es Aufrufe gab, das Spiel zu kritisieren, und die Auswirkungen dieser Entscheidung sind spürbar.

Was ist Review-Bombing? Beim Review-Bombing veröffentlicht eine Person mit mehreren Konten oder sogar eine Personengruppe online haufenweise negative Nutzerbewertungen zu einem Produkt (beispielsweise einem Spiel) oder einer Dienstleistung, um durch diese Reviews absichtlich ein schlechtes Bild von dem Produkt zu erzeugen.



Dieses Produkt wird sozusagen mit schlechten Bewertungen „bombardiert“. Ziel einer solchen Handlung ist es häufig, dem Verkauf oder der Popularität des betroffenen Produktes zu schaden.

Battle Pass soll Temtem bei der Langlebigkeit helfen

Wieso gibt es den Battle Pass in Temtem? In dem Statement auf Discord geht Tsukki auch darauf ein, wieso es in Temtem überhaupt einen Battle Pass gibt. Dieser sei laut ihr nämlich nicht aus Gier dem Spiel hinzugefügt worden, sondern verfolge das Ziel, dem MMO ein langes Leben zu ermöglichen.

Unsere Absicht bei der Monetarisierung ist nicht, gierig zu sein, sondern vielmehr sicherzustellen, dass Temtem ein langes Leben hat und gut erhalten bleibt.

Außerdem beinhalte der Battle Pass keinerlei Pay-to-win-Inhalte und sei rein kosmetisch. Obendrein enthalte der Battle Pass genug Einheiten der Ingame-Währung, um den nächsten Battle Pass gratis bekommen zu können.

Das gleiche Prinzip werden laut ihr auch zukünftige Battle Pässe verfolgen, wodurch Spieler einen „endlosen Loop mit gratis Battle Pässen“ haben werden.

Unsere Absicht war es immer, Pay-to-win zu vermeiden und jeden Premiumgegenstand so optional wie möglich zu machen. Alles, was in Temtem bezahlt wird, ist nur kosmetisch. Wir haben es so eingerichtet, dass man durch den Kauf eines Battle Passes genug Währung erhält, um den nächsten kostenlos zu kaufen, und das ist eine Endlosschleife von kostenlosen Battle Pässen.

Wirkt sich der Battle Pass auf andere Inhalte aus? Tsukki betont in dem Post auf Discord, dass der Battle Pass extra von einem anderen Team erstellt worden sei. Dadurch wurde sichergestellt, dass weder Zeit noch Ressourcen von der eigentlich Entwicklung des Spiels abgezogen werden mussten.

All diese Inhalte wurden als Extra von einem neuen Team erstellt, sodass sie weder Zeit noch Ressourcen von der Entwicklung abgezogen haben.

Abschließend sagt Tsukki, dass sie es versteht, wenn jemand Temtem oder den Battle Pass jetzt nicht kaufen oder das Entwicklerstudio unterstützen wolle. Sie bittet aber darum, dass davon abgesehen wird, das Team oder den Rest der Community wegen des Themas anzugreifen oder zu belästigen.

Wenn ihr den originalen Text von Tsukki auf englisch lesen wollt, binden wir euch hier einen Screenshot des Statements ein:

Review-Bombing von Temtem zeigt sich auf Steam

Sehen wir das Review-Bombing? Blicken wir in die Nutzerrezensionen auf Steam, können wir durchaus erkennen, dass Temtem negative Rezensionen basierend auf dem Battle Pass erhielt:

iKKI via Steam: „Battle Pässe haben in einem Vollpreisspiel nichts zu suchen.“

POL1ZE1 via Steam: „Battlepass… muss nichts mehr sagen.“

Apox via Steam: „Das Spiel ist recht gut, leider haben sie mit dem Battle Pass eine der schlechtesten Bezahlmethoden gewählt.“

EscapeDE via Steam: „Kein einziges Game mehr ohne Battlepass. […] Bringt von mir aus klassische DLCs, aber ein Battlepass? Da gehe ich lieber in echt arbeiten, bevor ich dies virtuell tue.“

Es gibt also durchaus Spieler, die das Spiel auf Steam negativ bewerten und als Grund den Battle Pass angeben. Mit Blick auf die durchschnittliche Bewertung hat Temtem auf jeden Fall einige Einbußen verzeichnen müssen.

Während das Pokémon-MMO in der Early-Access-Phase ohne Battle Pass noch auf 85 % positive Bewertungen kam, sind in den letzten 30 Tagen – in denen auch der Release und die Einführung des Battle Passes lagen – nur noch 58 % der Rezensionen positiv. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir aktuell bei Path of Exile, wo die positiven Reviews von starken 87 % auf katastrophale 26 % gesunken sind.

Was sagt ihr zu dem Battle Pass in Temtem? Ist er eurer Meinung nach ein Grund das Spiel negativ zu bewerten oder sogar erst gar nicht zu kaufen? Was haltet ihr generell von Battle Pässen in Spielen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

