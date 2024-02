Pokémon-MMO Temtem wird nicht weiterentwickelt – CEO erklärt, warum man lieber ein neues Game macht

Was wurde gesagt? In einer ausführlichen Nachricht vom CEO, die von Kikill0 (einem der Entwickler), auf Discord geteilt und später auf Reddit repostet wurde, wird betont, dass die Erwartung unendlichen Contents seitens der Community unrealistisch sei.

Diese Entscheidung hat die Gemüter in der Community gespalten, wobei einige Spieler neugierig auf die neue Richtung sind, während andere enttäuscht sind. Nun hat der CEO sich an die Community gewandt.

Das Pokémon-MMO Temtem wird nicht weiterentwickelt. Anstelle großer Updates für das Pokémon-MMO kündigte der CEO Enrique Paños von Crema an, dass das Entwicklerteam an einem neuen Spiel arbeitet – einem Koop-Roguelike mit dem Titel Temtem: Swarm.

