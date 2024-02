Steam: Eines der größten MMORPGs sagt Betrügern den Kampf an – Verrät, wie sie künftig vorgehen wollen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Im Sommer letzten Jahres hatte Lost Ark noch mit einbrechenden Spielerzahlen zu kämpfen. Doch durch die letzten Updates hat das Spiel wieder einen ordentlichen Spielerzuwachs bekommen. Das liegt vor allem an den Quality-of-Life-Verbesserungen und der Angleichung an der koreanischen Version des Spiels: Eines der größten MMORPGs auf Steam bekommt endlich die Verbesserungen, auf die wir seit mehreren Monaten warten

Lost Ark: Alle 25 Klassen in der Übersicht – So spielen sie sich

Am 16.02.2024 veröffentlichte das Team von Lost Ark ein neues Team Update. Das Update kündigt den Kampf gegen RMT und Bots an. Explizit geht es da um Gold-Trading. Anfang letzter Woche soll sich schon eine große Bannwelle um Konten gekümmert haben, die sehr viel Handel mit RMT-Gold betrieben haben.

In Lost Ark scheint das RMT rund um Gold ein großes Problem sein. In einem aktuellen Blog-Post kündigte man nun an, schärfer gegen Bots und RMT-Trader vorzugehen. Erste Vorkehrungen wurden schon getroffen.

Lost Ark ist das größte MMORPG auf Steam und hat dadurch auch mit einigen Betrügern zu kämpfen. In einem Blog-Post kündigten die Entwickler nun an, schärfer gegen Bots und RMT vorzugehen. Dabei nennen sie sogar konkrete Mechanismen.

