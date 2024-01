Eines der größten MMORPGs auf Steam bekommt endlich die Verbesserungen, auf die wir seit mehreren Monaten warten

Was soll sonst noch für Lost Ark in den nächsten Monaten kommen?

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Mit dem Januar-Update werden alle Balancing-Änderungen in die westliche Version eingebaut, die es in der koreanischen Version bereits gibt. Bei den Quality-of-Life-Verbesserungen müssen Spieler im Westen allerdings einige Abstriche machen.

Welche Änderungen wird es im Update geben? In rund einer Woche sollen die neuen Inhalte für Lost Ark erscheinen (via Lost Ark ):

Die weltweite Version des MMORPGs Lost Ark hängt der koreanischen Version hinterher. Das Entwicklerteam von Smilegate will nun die beiden Versionen etwas angleichen und bringt das Januar-Update heraus, das „eine Tonne“ an Quality-of-Life-Verbesserungen und Balancing-Änderungen verspricht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to