Neues Spiel sieht aus wie Pokémon für PC, ist Free2Play und jetzt schon auf Steam

Das Steam-Spiel Temtem gilt als Pokémon-MMO und hat nun eine kostenlose Variante spendiert bekommen. In Temtem Showdown müsst ihr euch nicht mit Grinden und Leveln beschäftigen, sondern könnt direkt in die Kämpfe einsteigen.

Was bietet Temtem Showdown? Das Spiel wird von den Machern als Mehrspieler-Kampfsimulator bezeichnet. Wir stellen unser Team aus zahlreichen Temtem zusammen und legen direkt mit den Kämpfen los. Es ist sogar möglich, die Temtem einzeln anzupassen.

Es gibt verschiedene Modi, in denen wir gegen unsere Gegner antreten können:

Ranglistenkämpfe: Hier können wir gegen Teilnehmer unabhängig von ihrem Können antreten. Wir können hier im Rang aufsteigen und so die Spitze erklimmen. Als Ränge gibt es dem Trailer zu urteilen Bronze, Silber und Gold (I-III) und Legende.

Community-Turniere: Spieler können hier Turniere nach ihren eigenen Regeln veranstalten.

TemCS: Hier können wir in offiziellen eSport-Turnieren teilnehmen. Als Belohnung versprechen die Macher fette Preise, vermutlich in Form von Preisgeldern.

Freundschaftsspiele: In den Freundschaftsspielen können wir in lockeren Kämpfen gegen unsere Freunde antreten. Dadurch können wir bestimmte Strategien oder Temtem-Kombinationen ausprobieren.

Dadurch ersparen sich Spieler, die kein Fan vom Fangen und Leveln der Monster sind, eine Menge Zeit. Sie können direkt in die Kämpfe einsteigen.

Den passenden Trailer hierzu findet ihr auf MeinMMO:

Was ist das Besondere? Die Kämpfe finden wie im Hauptableger in 2-vs-2-Begegnungen statt. Das bedeutet, dass wir zwei Temtem aus unserem Team gleichzeitig in den Kampf schicken. Im Hauptableger ist es sogar möglich, mit einer weiteren Person im Team anzutreten, sodass jeder eines seiner Temtem in den Kampf schickt. Doch im Trailer ist davon leider nichts zu sehen.

Außerdem soll es in regelmäßigen Abständen neue Saisons geben, die neue Spielkombinationen bieten sollen. In welchen Abständen die Saisons laufen, hat das Team bislang noch nicht verraten. Der Hauptableger bekommt zumindest aktuell viel Kritik für seinen Battle Pass.

Was sagt die Community dazu? Temtem Showdown wird von den Spielern nicht gut aufgenommen (via reddit.com). Einiger User hätten sich gewünscht, dass das Hauptspiel stattdessen ausgebaut wird. Sie bemängeln das „langweilige Gameplay“ und den „Mangel an Kommunikation“ seitens der Entwickler.

Wir haben euch einige Stimmen aus der Community zusammengefasst:

Parliamentronic: „Temtem- und Pokémon-Beschwerdethreads sollten Gelegenheiten sein, für andere gute Kreaturensammelspiele zu werben, auch die Siralim-Spiele sind großartig.“

Silentman0: „Also… haben sie den Open-MMO-Teil herausgenommen? Den Teil, der es zu mehr als nur einem Pokemon-Klon machte?“

Hexdro: „Stellt euch vor, ihr lasst die Idee zukünftiger Inhalte für euer Hauptspiel einfach fallen und veröffentlicht stattdessen dieses Spiel… sicherlich interessant.“

User Agitated-Prune9635 ist den rundenbasierten Monsterkämpfen überdrüssig. Er wünscht sich vielmehr ein Monstersammelspiel, das Echtzeit-Kämpfe wie beispielsweise in Pokémon Tekken.

Solltet ihr ein neues MMORPG suchen, in dem ihr Monster sammeln und mit ihnen in Kämpfen antreten könnt, solltet ihr einen Blick auf Untamed Isles wagen: Neues MMORPG auf Steam erinnert an Pokémon – Verspricht mehr als 1,5 Millionen verschiedene Monster