Neues MMORPG auf Steam erinnert an Pokémon – Verspricht mehr als 1,5 Millionen verschiedene Monster

Mit Untamed Isles erscheint 2022 ein neues MMORPG auf Steam, das sich Pokémon zum Vorbild genommen hat. Das besondere ist hier jedoch, dass ihr verschiedene Körperteile in der Zucht austauschen und so unzählige Monster erzeugen könnt. Die Entwickler selbst versprechen 1,5 Millionen verschiedene Kreaturen.

Was ist das für ein Spiel? Untamed Isles wird ein neues MMORPG und setzt auf eine Open World, die ihr frei erkunden könnt. Viele Aspekte erinnern klar an Pokémon, wobei einige Dinge „weiterentwickelt“ wurden:

Ihr könnt Monster fangen, ausbrüten und dann nach Belieben modifizieren. Jedes Monster besteht aus sieben verschiedenen Körperteilen. Jedes Monster hat zudem eine von 15 „Stimmungen“, die ebenfalls Einfluss auf ihre Stärken und Schwächen nimmt.

Durch diese unterschiedlichen Optionen soll es über 1,5 Millionen verschiedene Kreaturen geben, die ihr kreieren könnt. Zum Vergleich: Pokémon bietet derzeit 898 Monster, Temtem knapp über 100.

Kämpfe finden wie in Pokémon rundenbasiert statt, jedoch in der offenen Welt für alle sichtbar.

Es soll Dungeons, Raids, Angeln, Auktionshäuser und Spieler-Housing geben.

Gruppen und Gilden sollen wichtig sein.

Im Endgame dreht sich viel um kompetitives PvP. So soll es 1v1-, 2v2- und 3v3-Arenen und Seasons geben.

Die Open World wird ein Wetter- und Zeit-System bekommen, was Einfluss auf die fangbaren Kreaturen nehmen soll.

Es gibt zudem eine Einbindung in ein Blockchain-System, um Kryptowährung zu verdienen. Das soll jedoch nur optional sein. Die Entwickler wollen außerdem ein Buch herausbringen, um die Hintergrundgeschichte zu dem Spiel zu erläutern.

Einen ersten Einblick in das Spiel gibt euch dieser neue Trailer aus dem Juli 2022:

Ihr könnt Monster nach euren Wünschen zusammenflicken

Wie funktionieren die Monster in Untamed Isles? Neben den Kämpfen in der offenen Welt ist das Zusammenstellen von Kreaturen wohl der interessanteste Aspekt an dem MMORPG. Jedes Monster besteht aus 7 Körperteilen:

„Der Kern“

Kopf

2x Torso

Vorderbeine

Hinterbeine

Schwanz

Schon die Monster in der offenen Welt sollen unterschiedliche Kombinationen bieten, sodass ihr nicht unbedingt ein klar benanntes „Pikachu“ fangt, sondern auch gemischte Kreaturen. Insgesamt gibt es 10 verschiedene Monster und zusätzliche Legendäre Tames.

Jedes Körperteil hat unterschiedliche Attribute (Species), unterschiedliche Stimmungen (Moods) und ein anderes Aussehen. Zudem könnt ihr verschiedene Skills für euer Monster nutzen. Diese sind jedoch abhängig davon, welche Monsterteile ihr eingebaut habt und wie viele davon.

Eine genaue Erklärung liefert euch dieses Entwickler-Video:

Untamed Isles erscheint 2022 auf Steam

Wie lief die Entwicklung bisher? Im August 2021 starteten die Entwickler eine Kickstarter-Kampagne, über die umgerechnet knapp 511.000 Euro zusammenkamen. Seit November 2021 verfassen die Entwickler jeden Monat einen Beitrag, in dem sie über Neuerungen und ihren Fortschritt berichten.

Im März 2022 gab es die ersten Beta-Tests mit ausgewählten Nutzern. Dort konnte in einem kleinen Rahmen die Welt erkundet und gegeneinander gekämpft werden. Zudem sollen bereits 15.000 Kombinationen bei den Monstern möglich gewesen sein.

Im Mai wurden dann erste Optionen zur Charaktererstellung, NPCs und eine Erweiterung des Wetter-Systems präsentiert. Das bisher letzte Update im Juni enthielt neue, seltene Tames und Verbesserungen beim Kampfsystem.

Wann erscheint Untamed Isles? Das neue Pokémon-MMORPG soll noch 2022 in den Early Access auf Steam starten. Ein genaues Datum gibt es dafür noch nicht.

Unklar ist derzeit auch, welches Finanzierungsmodell das Spiel anstrebt. Hier hängt eventuell viel mit dem Kryptosystem zusammen.

Die meisten Monster und Items können zu einem Token gemacht und dann auf dem Marktplatz verkauft werden. Die Tokens können wahlweise weiterhin Ingame genutzt oder gegen die Direwolf-Tokens, die Kryptowährung, getauscht werden.

Was sagt ihr zu Untamed Isles? Spricht euch das Konzept an oder bleibt ihr lieber bei Pokémon oder Temtem? Schreibt es gerne in die Kommentare.

