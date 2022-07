Neues MMORPG lässt euch die verrücktesten Tierwesen spielen – Erscheint im Juli auf Steam

Tencent, die größte Gaming-Firma der Welt, hat ein neues MMORPG vorgestellt. In Code: To Jin Yong geht es actionreich zu.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Lohnt sich der Download? Es kommt drauf an. Mit dem Charakter-Editor hatte ich bereits viel Spaß und der ist eine klare Empfehlung. Das Gameplay selbst erinnert aber eher an ein Indie-Survival-MMO und kann mit klassischen AAA-Spielen wie WoW oder ESO nicht mithalten.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was bei dem Editor herauskommen kann, seht ihr in diesem Screenshot. Ich habe mich für einen Hai entschieden, ihm eine Ecke in den Kopf gehauen, die Augen möglichst weit auseinandergesetzt und die Beine möglichst klein gemacht:

Insert

You are going to send email to