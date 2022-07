Neues MMORPG Pantheon ist große Hoffnung für PvE-Fans – Verspricht 15 „Zwei Stunden“-Dungeons zu Release

Das MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen gehört für viele PvE-Fans zu den großen Hoffnungen. Es verspricht einen Fokus auf Gruppeninhalte, riesige Bosse und soll das Gefühl der alten MMORPGs wie EverQuest zurückbringen. In einem neuen Video sprachen die Entwickler nun knapp eine Stunde nur über das Thema Dungeons.

Was ist das besondere an den Dungeons? Pantheon soll direkt mit 15 Dungeons veröffentlicht werden. Die Zahl mag bis zum finalen Release noch leicht nach oben oder unten gehen, aber 15 sei das Ziel der Entwickler.

Für die Dungeons soll man sich jedoch nicht in einem Interface anmelden und sie dann mit einer zufälligen Gruppe in wenigen Minuten durchspielen können. Stattdessen besinnt sich das Spiel stärker auf „Old School“-Spiele, in denen Dungeons etwas Besonderes und Herausforderndes sind:

Das Spiel sei so aufgebaut, dass man für große Erfolge mindestens zwei bis drei Stunden Spielzeit einplanen soll. Das gelte auch für Dungeons. Manche sollen etwas länger oder auch etwas kürzer sein und der Laufweg zu den Instanzen spielt ebenfalls eine Rolle, aber alles soll sich etwa an dieser Zeit orientieren.

Es soll Eintrittsvoraussetzungen geben, etwa bestimmte Schlüssel für die Dungeons. Außerdem soll es innerhalb der Dungeons Voraussetzungen geben, etwa ein bestimmter Skill beim Klettern, da man sonst nicht weiterkommt.

Die Dungeons sollen grundsätzlich einen Anfang und ein Ende haben, aber der Weg dazwischen soll verschiedene Möglichkeiten bieten. Dazu zählen auch Geheimnisse, die man entdecken, aber auch übersehen kann.

In einem Dungeon könnt ihr bestimmte „Safe Spots“ erreichen. Dort lassen sich dann neue Spieler in das Dungeon beschwören, wenn das nötig ist. Allerdings muss der beschworene Spieler selbst schon mal an diesem Spot gewesen sein.

Es soll keinen „Easy Mode“ geben. Dungeons sollen schwer sein und man müsse sich genau überlegen, welche Gruppen man pullt und wie man Gegner im CC hält.

Den kompletten Roundtable zu den Dungeons könnt ihr euch hier anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Pantheon ist die Hoffnung für PvE-Fans

Was macht Pantheon so besonders? Generell fokussiert sich das neue MMORPG auf das PvE. Damit überzeugte es bereits 2014 bei einer Crowdfunding-Kampagne. Die Kern-Features des Spiels sind:

Es wird 14 verschiedene Klassen zum Start geben.

Das Entdecken soll in der Spielwelt und den Dungeons eine große Rolle spielen.

Es wird ein Kletter-System geben, mit dem man die Welt auch vertikal erkunden kann.

Man wird für die meisten Inhalte Mitspieler brauchen und kann eben nicht allein alles erleben.

Wo steht Pantheon gerade? Im Dezember 2021 hatte man angekündigt, 2022 damit zu verbringen, das Spiel für eine Alpha vorzubereiten und die auch noch 2022 durchzuführen – aber ob das wirklich so kommt, scheint fraglich zu sein.

Denn richtig viel und vor allem zusammenhängendes Gameplay gab es bisher nicht.

Wir haben uns den aktuellen Stand von Pantheon hier genauer angesehen:

Pantheon ist die Hoffnung für Fans von „richtigen“ PvE-MMORPGs – Wo steht es 2022?