Das MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen will eine Old-School-Spielerfahrung der Marke Everquest 1 bieten – sogar in den Kämpfen.

Was ist das Besondere an den Kämpfen von Pantheon? Das interessante PvE-MMORPG nutzt ein sogenanntes „Limited Action/Ability Sets“-System. Das bedeutet: ihr habt nicht die ganze Zeit über Zugriff auf all eure Skills, Zauber und Fähigkeiten.

Stattdessen bereitet ihr eine bestimmte Anzahl an Skills und Zaubern vor, die ihr dann nutzen könnt. Ihr müsst also immer taktisch überlegen, welche Fähigkeiten ihr gerade braucht und diese dann entsprechend „ausrüsten“.

Das erfordert einiges an Planung. Wisst ihr beispielsweise, dass ihr euch mit Freunden in einen Dungeon begebt, wo Gegner lauern, die gegen bestimmte Attacken und Spells anfällig sind, dann rüstet ihr diese vor dem Abenteuer aus. Geht es anschließend in ein Gebiet, in dem andere Kreaturen hausen, müsst ihr eure Skills entsprechend anpassen.

Man könnte das System in etwa mit Loadouts aus Online-Shootern vergleichen.

Das Gameplay-Video zu Pantheon: Rise of the Fallen zeigt auch, wie die Kämpfe ablaufen.

Kämpfe sollen strategisch sein

Warum haben sich die Entwickler für dieses System entschieden? In einem Interview erklärt Visionary Realms‘ Creative Director Chris „Joppa“ Perkins, dass Spieler nach einem möglichst strategischen Kampfsystem verlangt hatten, das sich an Everquest 1 orientiert. Immerhin ist Pantheon für einige Fans so eine Art geistiger Everquest-Nachfolger.

Das Schlagwort, das immer wieder aufkam, war „Strategie, Strategie“. Wir versuchten wirklich, diesen Weg des „Ich will sorgfältig nachdenken und genau überlegen, was passieren wird“ zu gehen. Chris „Joppa“ Perkins, Visionary Realms

Was meinen die Spieler dazu? Das Kampfsystem ist nicht unumstritten in der Community von Pantheon. Manche finden es gut, da es viel Taktik und Überlegung erfordert. Andere meinen jedoch, dass es sie einschränkt und es unter Umständen nerven kann, ständig die Skills wechseln zu müssen, nur um dann vielleicht festzustellen, dass eine wichtige Fähigkeit fehlt.

jbk99 schreibt auf reddit: „Mit beschränkten Aktionen besteht das Best-Case-Szenario darin, dass die Spieler miteinander reden, gemeinsam überlegen und eine Strategie entwickeln. Ich hoffe, dass dies geschehen wird, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher.“

addyos7 findet die Idee nicht gut: „Mir wäre es lieber, wenn alles zugänglich wäre, ohne Waffen, Hotbars, was auch immer austauschen zu müssen. Das zerstört das Gameplay für mich. Das macht keinen Spaß.“

Farlischere meint: „Es ist ganz leicht für mich. Ich bin für das „Limited Action/Ability Sets“-System. Eine meiner Lieblingsklassen aller Zeiten konnte zwar jede Rolle gut ausfüllen, aber nicht alle auf einmal. Man musste sehr genau auf die Rolle achten, die man ausfüllte, die entsprechende Ausrüstung und Zaubersprüche ausrüsten und auch alle Utility-Zaubersprüche, die für den Inhalt, den man spielt, notwendig sein könnten. Tiefe und Auswahl sind das, was einige Klassen wirklich ausmacht.“

Was meint ihr? Ist ein Kampfsystem mit beschränkt zugänglichen Skills und Zaubern taktisch oder eher nervig?

Pantheon: Rise of the Fallen wird nicht mehr 2020 erscheinen. Welche anderen interessanten MMORPGs vielleicht noch dieses Jahr oder später erscheinen, lest ihr im MeinMMO-Artikel 15 spannende MMORPGs, die wir erst ab 2020 erwarten.