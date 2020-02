Gameplay zu Pantheon zeigt, wie weit das PvE-MMORPG 2020 schon ist

MMORPG-Fans warten auf den Start der Alpha des vielversprechenden Pantheon: Rise of the Fallen. Jetzt gibt es zumindest einen Einblick in diese Testphase und was gezeigt wird, sieht richtig gut aus.

Was ist das für ein Video? YouTuber CohhCarnage streamte gemeinsam mit den Entwicklern ein Video aus der kommenden Alpha „Project Faerthale“ des MMORPGs Pantheon: Rise of the Fallen. Diese Alpha soll erstmals einen umfassenden Einblick in das Online-Rollenspiel geben.

Project Faerthale zeigt, was ihr von Pantheon erwarten könnt, wie es aussieht, was es zu tun gibt und wie sich das klassische MMORPG spielt. Schaut ihr euch also das Video an, dann seht ihr im Grunde, was euch mit Pantheon erwartet.

So sieht Pantheon aus

Was genau ist im Video zu sehen? Gezeigt wird ein neues Spielgebiet, welches die Entwickler von Hand modellierten. Die betonen, dass keine vorgefertigten Assets aus dem Unity-Asset-Store benutzt wurden. Dadurch macht das Gezeigte auch einen wirklich gelungenen Eindruck. Das Spielgebiet ist schön gestaltet, lädt zum Erkunden ein und kann durch Abwechslung überzeugen.

Ihr seht außerdem einen Dialog mit einem NPC und erlebt so, wie Gespräche ablaufen. Zusätzlich ist zu sehen, wie das Klettern im Spiel funktioniert. Interessant ist darüber hinaus, dass man in eine First-Person-Perspektive schalten kann. Diese befindet aber noch in einem frühen Zustand.

Ebenfalls sehr interessant wird es, als die Spielergruppe durch ein Portal zur Isle of Infinite Storms reist. Es handelt sich dabei um in einem ewigen Gewitter schwebende Inseln. Hier wird das Wetter-System demonstriert. Denn Wetter spielt eine wichtige Rolle.

Euer Held muss sich auf unterschiedliche Temperaturen und Witterungsverhältnisse einstellen und sich entsprechend ausrüsten. Zusätzlich demonstriert die Insel, wie sich Wetter auf die Sicht auswirken kann.

Spieler können es kaum erwarten, zu spielen

Was sagt uns das Video? Pantheon macht nach dem Anschauen dieses Videos einen noch besseren Eindruck als zuvor. Was man sieht, wirkt im Grunde schon fast wie ein fertiges MMORPG. Das liegt einfach daran, dass die Entwickler in die Alpha alles reinpacken, was sie bereits entwickelt haben, um eben zu zeigen: Das ist Pantheon. So wird es sich spielen.

Wie reagieren die Spieler? Die Reaktionen zum Video fallen sehr positiv aus. Die Spieler können es kaum erwarten, die Alpha von Pantheon endlich spielen zu dürfen.

Bigred88ftw schreibt auf Youtube: „Visionary Realms haben genau das auf den Punkt gebracht, was sich die Leute gewünscht haben!“

lolo kikou meint: „Ich weine vor Freude. Bitte macht genau so weiter!“

Tyrion Targarian erklärt: „Das Spiel sieht toll aus. Ich kann die Alpha kaum erwarten. Der Wind in der neuen Zone ist episch und vielen MMOs fehlt eine derart gefährliche Umgebung.“

Wann startet die Alpha? Es gibt noch keinen Releasetermin. Vor der Alpha soll auch erst noch die letzte Pre-Alpha abgehalten werden. Auch für diese ist noch kein Termin bekannt.

Was sagt ihr zum neuen Video von Pantheon? Freut ihr euch jetzt noch mehr auf das MMORPG?