MMORPG fördert jetzt Pay2Win – Wer am meisten ausgibt, bekommt sogar einen Preis

Im MMORPG Lineage 2 von Publisher NCSoft gibt es immer mal wieder Pay2Win-Diskussionen. In diese reiht sich auch ein neues Event ein, welches eine bizarre Bestenliste mitbringt, die in der Community zerrissen wird. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was zeigt die Bestenliste? Im MMORPG Lineage 2 von Publisher NCSoft gibt es regelmäßig Events, bei denen es darum geht, bestimmte Truhen zu öffnen. Je nach Event variiert der Inhalt dieser Lootboxen, zufällig ausgewürfelt ist er aber immer.

Obwohl man die Boxen auch für einen sehr hohen Preis an Ingame-Währung kaufen kann, ist es vom Publisher wohl gewollt und auch üblich, dass man die Kisten mit der Echtgeldwährung des Spiels öffnet und sein Glück versucht.

Das Spiel zeigt dann die 150 Spieler in einer globalen Bestenliste, die die meisten dieser Truhen geöffnet haben und somit auch, wer am meisten Geld bezahlt hat.

In einem anderen MMORPG des Publishers könnt ihr mit Musik eure Feinde ausschalten:

Wer viel zahlt, gewinnt: Und als wäre eine Bestenliste der Menschen, die am meisten Geld in das Spiel gesteckt haben, nicht schon kurios genug, gewinnt der „biggest Spender“ auch noch etwas. Was derjenige genau gewinnt, variiert ebenfalls mit dem aktuell laufenden Event. Doch wer kein Glück mit den Lootboxen hatte, kann sich so mit 10.000 Euro etwas Glück sichern.

Denn schaut man sich einmal die aktuelle Bestenliste auf dem Server Chronos an, hat dort der Gewinner des Events in 6 Tagen 14.966 Lootboxen geöffnet. Das würde, wenn man alle der Kisten mit der Echtgeldwährung kauft, 12.903 € entsprechen. Sogar der User auf Platz 2 knack noch knapp die 10.000 Euro-Marke.

Insgesamt haben alle Top-Spender auf den beiden Servern Chronos und Naia Kisten im Wert von 125.811,13 € geöffnet. Und das in bloß 6 Tagen. Das ist genug Geld, um sich den optionalen, monatlichen Premium-Pass für 8.387 Monate zu kaufen, was auch erklären könnte, warum NCSoft diese Events recht häufig und sogar mehrmals im Monat durchführt.

„Das ist einfach nur noch verrückt“

Wie reagiert die Community? Während viele Spieler im reddit schockiert von der Bestenliste sind, gibt es auch Fans, die dem Thema positiv gegenüberstehen. So sind sich die Befürworter einig, dass Transparenz in so einem System wichtig ist. Andere Stimmen sind aber der Meinung, dass so etwas das Game langfristig zerstören könnte, und man sich als Free2Play-Spieler noch weiter abgeschlagen fühle.

Einige User finden das System selbst auch gar nicht so schlimm, haben aber Sorge darüber, dass es neue Spieler abschrecken könnte. Solche Bestenlisten, Mechaniken und die Diskussionen drumherum würden dafür sorgen, dass MMORPG-Fans dem Spiel eher fern bleiben.

Eine weitere Meinung in der Community ist, dass solche Events und Mechaniken dabei helfen, das MMORPG am Leben zu halten, auch, wenn es nicht mehr so viele User hat. Auf diese Weise können die Leute, die das Spiel lieben, dafür zahlen, dass es weiterläuft. Allerdings bekommt diese Meinung auch viel Kritik von anderen Fans.

Allgemein kann man sagen, dass die Community der aktiv Spielenden das Thema nicht so kritisch sieht. Anders, wie die reddit-User, die das System von „Außen“ betrachten.

Was sagen die Fans? Einige der Kommentare der User möchten wir euch, wie gewohnt, mit auf den Weg geben, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt:

Kadden_ schreibt (via reddit): „Spieler stolpern häufig in unseren Lineage 2 Discord und fragen Dinge über das Spiel. Dann rennen sie sofort weg, wenn sie sowas sehen. Es ist tragisch zu sehen, wie eines der besten MMORPGs überhaupt sich in ein blinkendes Casino verwandelt.“

Belligero schreibt (via reddit): „Transparenz ist immer schön und ich finde das System tatsächlich interessant. Als jemand, der regelmäßig sehr viel Geld in MMORPGs steckt, würde mich das aber eher davon abschrecken, Geld auszugeben.“

kazurengan sagt (via reddit): „Das ist dieselbe Firma, die für Throne and Liberty verantwortlich ist. Das macht mich wirklich nicht optimistisch und ist einfach nur schade.“

LeClassyGent hält es kurz (via reddit): „Das ist einfach nur noch verrückt.“

Was haltet ihr von dem System? Würdet ihr Geld ausgeben, um in dieser Bestenliste aufzutauchen? Findet ihr es gut, dass Transparenz geschaffen wird? Würde euch so eine Mechanik dazu anspornen, mehr Geld auszugeben, oder eher nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Die Stimmung in Lineage 2war übrigens schon mal schlechter: In einem MMORPG streiken jetzt die Spieler