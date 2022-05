Pantheon ist die Hoffnung für Fans von „richtigen“ PvE-MMORPGs – Wo steht es 2022?

Das MMORPG „Pantheon: Rise of the Fallen” macht allen Spielern Hoffnung, die sich nach den alten MMORPGs wie Everquest sehnen, in denen das PvE gegen gigantische Bosse mit der Gruppe im Fokus stand. Auf MeinMMO schauen wir im Mai 2022 nach dem Zustand des PvE-MMORPGs.

Das ist die Idee von Pantheon: Das Crowdfunding-MMORPG will mit einigen neuen Systemen bewusst ein „altmodisches“ Gefühl zurückzubringen: So soll das „Oldschool MMORPG“ weit von den Dungeons eines modernen WoWs entfernt sein, bei denen man wie eine Horde wildgewordener Goblins einfach durchrennt und dabei „OGOGOG“ brüllt, während man auf die Taste hämmert, auf der die „Ich mach möglichst viel Schaden an möglichst vielen Gegnern“-Fertigkeit liegt.

Pantheon soll ein PvE-MMORPG werden, wo man alles in einer Gruppe machen muss. Ein Spiel, bei dem man vorher 3 Minuten diskutiert, wer welchen Gegner im CC hält, bevor man sich an den Pull traut.

Die Idee zum Spiel entstand bereits 2014, da wurde es mit einer Crowdfunding-Kampagne auf den Weg gebracht.

Schlüssel-Ideen von Pantheon sind etwa:

Ein Kletter-System, mit dem man sich die Welt auch vertikal erschließen kann

Ein Wahrnehmungs-System, durch das Spieler Geheimnisse in der Welt entdecken

Ein hoher Schwierigkeitsgrad. Die Entwickler sagen: Es gäbe keinen Easy-Modus, für alles brauche man Freunde. Dungeons könnten nicht in 5 Minuten mit AE-Schaden durchgerannt werden, jeder müsse seine Rolle erfüllen, sonst komme man einfach nicht weiter.

Über Jahre war Pantheon das Baby von Brad McQuaid, einem Schlüssel-Entwickler von Everquest, und der Kopf hinter dem MMORPG Vanguard: Saga of Heroes. Doch McQuaid starb 2019. Seitdem ist es um Pantheon ruhiger geworden.

Pantheon stellt 4 neue Entwickler ein, ist mitten in der Entwicklung

Wo steht das Spiel heute? In einem Newsletter vom Mai 2022 berichtet das Team über seine Fortschritte. So hat man jetzt bei Visionary Realms 4 neue Angestellte an Bord, vor allem für Animationen und Grafik. Der Rest des Teams arbeite gerade an der Zone Wild’s End.

Aus einer „Roadmap zur Alpha“ lässt sich erkennen, dass das Team zwar regelmäßige Fortschritte macht, aber auch noch viel Arbeit vor dem Team liegt. Abgeschlossen sind erst wenige rudimentäre Schritte, wie die „NPC Combat Awareness“ oder das „Asset-Streaming.“

Aktuell arbeitet das Team noch an Schlüsselsystemen wie der Entwicklung der Klassen, der Überarbeitung des Netzwerk-Systems oder den Crafting-Systemen.

Viele andere, eher ergänzende Bereiche wie Fraktion, das Wahrnehmung-System oder Dinge wie Schwimmen und Klettern hat man noch nicht begonnen.

Alpha soll noch 2022 starten – aber sicher scheint das nicht

Gibt es denn einen Zeitplan, wann man das spielen kann? Es sieht so aus, als wäre Pantheon auf absehbare Zeit weiter in einem „Vor-Alpha“-Status.

Im Dezember 2021 hatte man angekündigt, 2022 damit zu verbringen, das Spiel für eine Alpha vorzubereiten und die auch noch 2022 durchzuführen – aber ob das wirklich so kommt, scheint fraglich zu sein.

Crowdfunding-MMORPGs wie Pantheon sind berüchtigt dafür, ihre Zeitpläne immer wieder und zum Teil drastisch zu verschieben: So ging es auch den „Kollegen“ von Pantheon wie Crowfall, Chronicles of Elyria, Camelot Unchained oder Ashes of Creation.

Wichtig war für Pantheon jetzt erstmal im Mai, dass man – wie versprochen – neue Entwickler eingestellt hat und die bereits am Projekt arbeiten.

In jedem Fall bleibt Pantheon: Rise of the Fallen ein interessantes Projekt für MMORPG-Fans. Ob es 2022 wirklich in eine Alpha kommt, scheint aber fraglich. Der Zeitpunkt, an dem es einmal „wirklich spielbar“ sein wird, ist auch 8 Jahre nach der Ankündigung noch in weiter Ferne.

Das scheint ohnehin die Crux an Crowdfunding-MMORPGs zu sein: Man geht früh mit fantastisch klingenden Konzepten an die Öffentlichkeit, um Geld zu sammeln und Fans zu begeistern. Doch zu dem Zeitpunkt hat man die Ideen lediglich auf Papier und Skizzen, bis die sich dann mal mit Tastatur und Maus bewundern lassen, vergeht gut ein Jahrzehnt und mehr.

Für hartgesottene MMORPG-Veteran ist Pantheon einer der absoluten Hoffnungsträger:

