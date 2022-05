Gilde weckt 22 Jahre alten Drachen in einem MMORPG – Bringt den ganzen Server gegen sich auf

Das ist jetzt die Diskussion: In Everquest gilt als verpönt, den Drachen zu wecken. Wer es doch tut, dessen Gilde ist dem Untergang geweiht. Denn was gibt es nach so einer Tat in einem MMORPG noch zu tun?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was passierte dann? Na ja, der Drache rastete aus, lief Amok und tötete jeden in seinem Weg.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dennoch war nach dieser Aktion klar, dass der Drache geweckt werden würde. Entweder planvoll oder planlos. Also ließ die Gilde darüber abstimmen, ob man den Drachen wecken würde oder nicht und entschied sich dazu, es in einem einmaligen Event zu tun.

Was ist daran so schlimm ist? Das Problem ist, wenn der Schläfer einmal erweckt wird, setzt ein einmaliges Event ein, das den Server unwiederbringlich verändert:

Nur wenn die Wächter besiegt sind, erwacht Kerafyrm (via wiki.project1999 ). Das will man aber eigentlich unbedingt vermeiden.

Dieser Drache „Kerafyrm“ soll das mächtigste Wesen in Norrath überhaupt sein. Er ist aus der Paarung von zwei Drachen unterschiedlicher Elementar-Arten entstanden, was eigentlich streng verboten ist.

Das war damals nicht so. Damals waren MMORPG Abenteuer, in denen irgendwie alles möglich schien:

Insert

You are going to send email to