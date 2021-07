MMORPG Pantheon steht nach 7 Jahren vor der Alpha – So sieht die PvE-Hoffnung heute aus

Das MMORPG Pantheon Rise of the Fallen gilt für viele Fans als die große PvE Hoffnung. Wir von MeinMMO haben uns angesehen wie das Spiel nach 7 Jahren in der Entwicklung aussieht, und wo es steht.

Was ist Pantheon Rise of the Fallen? Das MMORPG möchte eine richtige Oldschool-Erfahrung bieten und dabei in die Fußstapfen von Everquest treten. Die Entwickler möchten nach eigener Aussage zeigen, wie sich das MMORPG Genre hätte entwickeln können, hätte es ein World of Warcraft nie gegeben.

Das Team von Visionary Realms, welches hinter der Entwicklung steht, ist kein sehr großes. Bereits 7 Jahre lang arbeiten sie an Pantheon.

Im Fokus des Spiels stehen Story-lastige Quests, Dungeons und Raids die ihr allesamt als Gruppe erleben sollt. Dabei setzt Pantheon auf ein Tab-Targeting Kampfsystem sowie auf die klassische Holy Trinity aus Schaden, Tank und Heiler.

Viele Neuerungen für Pantheon, aber ein Release ist noch in weiter Ferne

Was ist neu? In einem Newsletter verkündete das Entwicklerteam die neusten Informationen und das nächste große Ziel. So wird weiter an der Alpha-Roadmap gearbeitet, um schnellstmöglich erste Spieler selbst erleben zu lassen, wie sich Pantheon spielt.

Bis dahin werden wir uns aber wohl noch gedulden müssen. Dennoch laufen die Arbeiten auf Hochtouren, nachdem das Team am Anfang des Jahres eine Finanzspritze bekommen hatte.

Allein im Juni kamen über das monatliche Update folgende neue Dinge in das Spiel:

Die Mönch-Klasse

Das Kombosystem wurde überarbeitet

Ein neuer Skill-Tree für den Magier

Diverse UI Änderungen

Die KI der Gegner wurde fertiggestellt

Verbesserungen im Code des Spiels

Neue Animationen

Neue Gegner

Artworks von Pantheon: Rise of the Fallen

Wie spielt sich Pantheon? Bisher können wir darüber noch keine große Auskunft geben, da wir noch nicht selbst spielen durften. Ein Video zeigt uns aber bereits einiges an Gameplay Material. Wie versprochen gibt es hier ganz klassisches MMORPG Gameplay, bei dem das RPG im Vordergrund steht.

Wir sehen außerdem abwechslungsreiche Gebiete und viele Kämpfe, die für einen Pre-Alpha Status schon sehr ordentlich wirken. Von der Story des Spiels bekamen wir aber leider nichts zu sehen.

In diesem Video sehen wir rund 10 Minuten kommentiertes Gameplay von Pantheon:

Warum ist das Spiel spannend? Nach dem Aufstieg des Giganten World of Warcraft haben sehr viele MMORPGs eine ähnliche Richtung eingeschlagen. Die Entwickler fragen sich also zurecht “Wo wäre das Genre heute, wenn es WoW nicht gegeben hätte?”

Oft ist dieses Genre als Oldschool MMORPG abgetan, weil es der “alten Schule” folgt, also eigentlich alles vor WoW. Pantheon Rise of the Fallen wird definitiv nicht für jeden Spieler etwas sein, doch es scheint genau den Punkt in seiner Nische zu treffen, den viele Spieler gefüllt haben wollen. Wir beobachten gespannt wie die Entwicklung weiter voran schreitet.

Wann kann ich das spielen? Bisher gibt es noch keine Termine. Die Entwickler veröffentlichten vor einiger Zeit eine Alpha-Roadmap, mit Dingen, die es noch zu tun gilt, bevor eine spielbare Version an die Öffentlichkeit kommt, und diese schrumpft kontinuierlich. Es ist also denkbar, dass wir noch 2021 oder 2022 eine Alpha-Version spielen dürfen. Einen endgültigen Release wird das Spiel in absehbarer Zeit aber nicht erfahren.

Wie findet ihr die Idee? Würdet ihr Pantheon eine Chance geben? Hattet ihr das Spiel noch gar nicht auf dem Schirm oder wartet ihr bereits darauf? Lasst uns gerne einen Kommentar da!

