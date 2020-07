MMORPGs begleiten MeinMMO-Autor Andreas Bertits schon sehr lange. Auf welche neuen MMORPGs er sich nun freut, verrät er euch in ein seiner Top-5-Liste.

Wer schreibt hier? Andreas Bertits ist seit 2003 Spiele-Redakteur und seit über 22 Jahren in der Welt der MMORPGs unterwegs. Er ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Da ihm deswegen nicht mehr so viel Zeit zum Spielen bleibt, wie das früher der Fall war, genießt er jede Minute, die er in einem guten Spiel verbringen kann.

Andreas Bertits ist großer Ultima-Fan, wie an den Stoffkarten aus der Spiele-Reihe hinter ihm zu erkennen ist.

Diese Erfahrungen hat Andreas mit dem Genre gesammelt: Mein erstes MMORPG war Ultima Online, obwohl ich schon vorher von Meridian59 gehört hatte. Zu jener Zeit, Mitte/Ende der 1990er-Jahre, waren Internetanschlüsse aber noch sehr teuer. Erst mit dem Release von Ultima Online im Jahr 1997 konnte ich meine Eltern dazu überreden, dieses „Neuland“ zu betreten.

Ultima gehört selbst heute noch zu meinen absoluten Lieblings-Spielereihen. Die RPG-Serie hat mich seit den 1980er-Jahren begleitet und ich musste Ultima Online einfach spielen. Mit dann vorhandenem Internetanschluss folgten auf Ultima Online dann die Online-Rollenspiel-Klassiker wie Everquest, Asheron’s Call, Anarchy Online, Ragnarök Online und weitere.

Als ich 2003 beim Magazin PC Action anfing, wurde mir das Genre der MMORPGs zugeteilt und ich durfte im Grunde so gut wie alle Online-Rollenspiele testen, die mit der Zeit erschienen.

Inzwischen habe ich eine Familie und dies, gepaart mit freiberuflicher Vollzeit-Arbeit, macht es schwierig, noch so viel Zeit aufzubringen, um mich wirklich intensiv mit mehreren MMORPGs zu beschäftigen. Daher konzentriere ich mich derzeit auf The Elder Scrolls Online und hin und wieder Neverwinter.

Auf welche MMORPGs ich mich für die Zukunft freue, verrate ich euch in meiner Top-5-Liste.

Platz 5 – Lost Ark

Release: Unbekannt | Plattform: PC (für Mobile geplant) | Entwickler: Smilegate | Website: Website von Lost Ark

Lost Ark erinnert mit seiner Iso-Sicht etwas an Ultima Online.

Das ist das Besondere an dem Spiel: Lost Ark verbindet klassische MMORPG-Elemente wie Quests, eine persistente Welt und Gruppeninhalte mit Kämpfen im Hack-and-Slay-Stil und einer Iso-Perspektive. Lost Ark erweckt etwas den Eindruck, als hätte man Diablo mit einem MMORPG gekreuzt.

Hinzu kommt, dass Lost Ark bereits über viel Content verfügt und bei Release sicher lange motivieren kann.

An dieses Spiel erinnert es mich: Aufgrund meiner Leidenschaft zur Ultima-Reihe, liebe ich Spiele aus der Iso-Perspektive. Immerhin wurden die Ultima-Teile 1 bis 8 und Ultima Online aus dieser Ansicht gespielt. Das wiederum lockte mich zu Diablo, was ich nächtelang mit Kumpels im Netzwerk zockte.

Alleine die Perspektive von Lost Ark gibt mir dieses nostalgische Gefühl zurück. Vielleicht bekomme ich ja so etwas wie ein Ultima Online mit Diablo-Kämpfen und Fokus auf Story auf Quests.

Lost Ark mixt schnelle Hack-and-Slay-Kämpfe mit MMORPG-Elementen.

Darum freue ich mich auf das Spiel: Lost Ark könnte ein Onlinespiel werden, das mich mit viel Content und einem interessanten Gameplay längerfristig motiviert. Was ich bisher anhand von Videos gesehen habe, macht mir Lust auf mehr. Ich möchte diese Welt erkunden, zu Land und zur See, in die Dungeons hinabsteigen und gemeinsam mit Freunden die Monster bekämpfen.

Wann rechne ich ungefähr mit dem Release? Da die Entwickler nun langsam den globalen Release vorbereiten, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir Lost Ark 2021 auch hierzulande spielen können. Ich rechne aber eher mit einer Veröffentlichung in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres.