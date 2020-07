In Japan läuft seit einigen Tagen die erste Closed Beta zu Lost Ark. Dabei können die Spieler die aktuellste Version des MMORPGs spielen, die auch in Korea läuft. Für westliche Spieler ist das ein gutes Zeichen.

Das ist der aktuelle Stand um Lost Ark: Am 9. Juli startete in Japan endlich der erste Closed-Beta-Test von Lost Ark. Das Spiel sollte dort ursprünglich Anfang 2020 veröffentlicht werden, wurde allerdings um einige Monate nach hinten verschoben.

Nun ist die Beta aber im vollen Gange und wird auf den japanischen Social-Media-Kanälen von Lost Ark ordentlich befeuert. Es gibt fast täglich offizielle Streams und Patches mit Geschenken an die Spieler.

Während es bei den News zum Europa-Release weiterhin mager aussieht, hat Smilegate auf ihrer offiziellen Facebook-Seite vor einigen Wochen erneut betont, dass am dem globale Release weiterhin hart gearbeitet wird.

Ist es möglich, Lost Ark jetzt schon in Deutschland zu spielen?

Darum ist das wichtig für uns: Interessant dabei ist, dass die japanische Beta mit einer viel aktuelleren Version durchstartet, als es die Beta in Russland letztes Jahr getan hat. Das heißt, viele neue Features aus der koreanischen Version sind dort bereits spielbar, wenn auch nicht alle.

So sind diverse Komfort-Verbesserungen bereits in der Beta implementiert. Dazu gehört zum Beispiel die Entfernung vieler unterschiedlicher Währungen, mit denen man in Lost Ark hantieren musste

Auch der Selfie-Mode ist dabei, der es erst vor einigen Monaten in die koreanische Version des Spiels schaffte

Kosmetische Dinge wie Pets oder Outfits, die in der russischen Version erst später dazu kamen.

Was in der Beta noch fehlt, sind die neuen Klassen wie Assassin oder Holy Knight, die bisher nur in der koreanischen Version spielbar sind.

Allerdings können die japanischen Spieler in der Beta grundsätzlich nur 8 der 12 Klassen spielen, die in der Basisversion von Lost Ark enthalten waren. Das heißt, dass der Content, auf den sie Zugriff haben, generell eingeschränkt ist.

Dennoch müssen die Japaner nicht auf dem Stand der koreanischen Beta von 2018 starten, wie die russischen Spieler es getan hatten.

Für die westlichen Spieler ist es ein gutes Zeichen. Zwar ist es nicht offiziell bestätigt, dass wir ebenfalls den neuesten Patch aus Korea geliefert bekommen, aber die Hinweise dazu verdichten sich zusammen mit der japanischen Closed Beta und vor allem der Ankündigung und Details zur Season 2 von Lost Ark.

Ich habe Lost Ark getestet – Ja, es spielt sich so gut, wie es aussieht

Season 2 soll an westliche Spieler angepasst sein

Am 12. August startet in Lost Ark die Season 2, die starke Änderungen im Bereich Endgame mit sich bringen wird. Diese Änderungen basieren auf den Beschwerden und dem Feedback, das die Entwickler seit dem Launch des Spiels gesammelt haben.

Was wird in Season 2 verändert? Eins der großen Ziele davon ist die Reduzierung von Pay-2-Win-Elementen und die Verbesserung des Gearing-Vorgangs in Lost Ark, damit es mehr Spaß macht. Hier sind einige Beispiele:

Es werden zusätzliche Methoden implementiert, sein Gear zu verstärken.

Das seltene Upgrade-Material Akrasium, das als „pay-2-win“ galt, wird entfernt und mit einem neuen System ersetzt.

Die Kosten für Gear-Upgrades und Rerolls werden gesenkt, um eine höhere Zugänglichkeit und weniger Monotonie zu gewährleisten.

Der Effekt von Waffen- und Rüstungs-Upgrades wird spürbarer sein

Neue Quellen für Loot: Bisher erhielt man Loot aus Schatzkisten, die man am Ende eines Dungeons oder Raids erhielt. Nun werden die Rüstungs-Items auch normal während der Runs im Endgame-Content fallen gelassen.

Die Rüstung wird direkten Einfluss auf den Build des Charakters haben. Das passiert durch Perks, die die verschiedenen Skills eures Charakters aufleveln. Gewünschte Perks können zwischen Rüstungsgegenständen transferiert werden

Die Menge der Dailies wird reduziert

Aufhebung des Gender Locks für die Klassen

Die Liste der Änderungen geht noch weiter und greift tief in das Endgame und den Gearing-Prozess von Lost Ark ein, um es angenehmer, einsteigerfreundlicher und vielfältiger zu machen.

YouTuber wie Sywo oder T-Party, die sich auf Lost Ark spezialisiert haben, halten diese Änderungen für ausgesprochen positiv. Sie glauben auch, dass sie beim Release in Japan und anschließend auch bei uns direkt übernommen werden.

Ob das tatsächlich passieren wird, werden wir erst mit der Zeit erfahren. Es wäre aber definitiv eine begrüßenswerte Entwicklung.

Ein weiteres großes Feature, das mit Season 2 von Lost Ark online gehen wird, sind die Städte, die Spieler für ihre Gilden und verbündete NPCs bauen können.