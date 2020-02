Während wir noch darauf warten, dass Lost Ark endlich hierzulande erscheint, tauchen Spieler in Korea schon in ein neues Unterwasser-Dungeon hinab und freuen sich auf weitere, kommende Inhalte für das MMORPG.

Was ist das für ein Dungeon? Auch, wenn wir hierzulande noch auf den Release von Lost Ark warten, bekommt die Version in Korea neue Inhalte. Gate of Paradise führt euch in ein Dungeon, welches unter Wasser liegt. Ihr müsst zu acht sein, um das Verlies betreten zu können.

Das Dungeon besteht aus drei Gebieten, in denen euch sieben Bossmonster erwarten. Zu diesen gehört Wächter Arcadia, um den sich die neue Story dreht.

Gate of Paradise führt Taucheranzüge und Unterwasser-Skills ein. Ihr müsst beim Tauchen darauf achten, genug Luft zu haben, und gut zusammenarbeiten, um dieses neue Dungeon zu meistern. Seefahrt ist ja sowieso ein großes Thema in Lost Ark, da passen Unterwasser-Inhalte sehr gut.

Unterwasser kämpft ihr in Gate of Paradise gegen mehrere Bossmonster.

Ist es möglich, Lost Ark jetzt schon in Deutschland zu spielen?

Ein cooles, neues Dungeon

Was ist das Besondere an Gate of Paradise? Während des Abenteuers findet ihr Hinweise auf die nächste große Story, die in Lost Ark startet. Man könnte das Dungeon also als eine Art Vorgeschichte für den kommenden Handlungsbogen bezeichnen.

Wie sieht das neue Abenteuer aus? Das Entwicklerstudio Smilegate hat einen Trailer zum neuen Dungeon veröffentlicht, der zeigt, was euch unter Wasser erwartet.

Ihr erkundet den Meeresboden, der mit Korallen schön gestaltet ist, flitzt durch Strömungen, begegnet einem riesigen Meeresungeheuer und tretet schließlich dem Wächter Arcadia gegenüber, der ein wenig an Poseidon erinnert.

Die Unterwasser-Areale sind sehr schön gestaltet und bringen eine ganz eigene Atmosphäre mit. Die Spielmechaniken mit dem Luft holen und tauchen sollten für einige Abwechslung sorgen.

Wie geht es weiter? Die Entwickler haben bereits ein wenig über die noch in diesem Jahr kommenden Inhalte von Lost Ark gesprochen. Zu den Highlights gehören:

2 neue Klassen

Langsame Abschaffung des Genderlocks durch Einführung von männlichen und weiblichen Versionen bisheriger Klassen

Eine Battle Royale Insel

Die Möglichkeit, dass Gilden Inseln erobern können

Neuer Content „Papunica“ mit einem Abyss-Raid

Legionnaire-Raid

Anpassungen am Kartensystem und am Interface

Zu einem Europa-Release des MMORPGs wurde aber wieder nichts Neues gesagt.

Wie findet ihr das neue Dungeon von Lost Ark? Würdet ihr euch gleich in die Fluten stürzen?