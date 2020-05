Das koreanische MMORPG Lost Ark erhält weiterhin neue Updates. Nun haben die Entwickler einen Selfie-Mode veröffentlicht, mit dem Spieler ihre Charaktere zur Schau stellen können.

Was kann der Selfie-Modus? In dem aktuellen Patch hat Lost Ark den Spieler in Korea ein neues Spielzeug geschenkt. Mit dem Selfie-Mode kam ein eigener Foto-Modus ins MMORPG, wie er in vielen Spielen, wie etwa Final Fantasy XIV, schon geläufig ist.

In einem Video zu dem Modus könnt ihr euch die grundlegenden Funktionen anschauen:

Der Text im Video erklärt, wie der Modus aktiviert und genutzt werden kann.

Es werden die Basics zur Steuerung und den Features gezeigt:

Man kann den Charakter frei drehen

Den Winkel der Kamera frei verändern

Der Charakter kann im Foto-Modus Emotes einsetzen, die man einfrieren kann, um bestimmte Posen zu erhalten

Es gibt eine Reihe von Filtern und Overlays

Obwohl Lost Ark die isometrische Perspektive benutzt wie A-RPGs Diablo 4 und Path of Exile, ist der Selfie-Mode vollständig dreidimensional. Damit lassen sich richtig schicke Screenshots machen.

Zur Feier des Updates hat SmileGate außerdem einen Selfie-Wettbewerb gestartet. Die Spieler können ihre Screenshots einsenden und viel Ingame-Währung gewinnen. Der Hauptpreis liegt bei 100.000 Kristallen, was umgerechnet einen Wert von etwa 1.300€ hätte.

Was was bei Lost Ark in letzter Zeit los? Der Selfie-Mode ist einer der kleineren Patches, die in den letzten Wochen zu Lost Ark kamen. Während in Korea Ende Februar ein neues großes Update mit neuen Dungeons auf dem Meeresboden erhalten hat, bekommen die russischen Spieler ihre Inhalte langsam nachgeliefert.

So konnten die Fans in Russland ebenfalls Ende Februar ihren Fuß auf den neuen Kontinent Yon setzen, der in Korea vor etwas mehr als einem halben Jahr erschienen ist. Die Veröffentlichung der Inhalte geht also in etwa dem gleichen Tempo voran, wie ursprünglich in Korea.

In beiden Regionen werden neue Updates aber mit zuverlässiger Regelmäßigkeit geliefert.

Missverständnisse und neue Hoffnung für den West-Release

Wann kommt Lost Ark nach Europa? Einige Zeit lang kursierte bei uns das Gerücht, dass Lost Ark bereits im Frühjahr 2020 einen Europa-Release erhalten soll. Das basierte auf einem Blog-Post des russischen Publishers mai.ru. Auf unsere Anfrage hin hat sich das Gerücht allerdings als falsch erwiesen.

Der Entwickler Smilegate arbeitet aber weiterhin an einem globalen Release. In einem Post auf der offiziellen Facebook-Seite von Lost Ark wurde dies noch mal betont:

Wir können kein Datum nennen, aber wir wollten euch mitteilen, dass wir dran sind und uns darauf freuen, euch in naher Zukunft gute Nachrichten ankündigen zu können. Offizieller Facebook-Account von Lost Ark

Wir dürfen also gespannt sein, wann genau diese „nahe Zukunft“ sein wird.