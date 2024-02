Das nächste neue MMORPG kriselt – Hoffentlich schalten sie’s nicht ab, bevor’s nach Europa kommt

Für Fans von MMORPGs beginnt 2024 hart. Das MMORPG Blue Protocol (PC) ist in Japan im Juni 2023 erschienen, Amazon will es 2024 nach Europa bringen. Doch wie wir jetzt erfahren, läuft das Spiel in Japan wahrscheinlich nicht so gut wie erhofft.

Das ist der Stand:

Blue Protocol ist ein Anime-MMORPG von Bandai Namco, das auf Story und PvE setzt. Es wird kein PvP bringen. Viele Fans von Genshin Impact, aber auch Freunde von Animes und MMORPGs schauen auf das Spiel und freuen sich darauf seit 2019.

Wir im Westen haben bislang nur quietschbunte Trailer gesehen, die nach einer Menge Action aussehen.

In Japan ist das Spiel aber im Sommer 2023 erschienen. Zu uns will Amazon es 2024 bringen, erstmal ist nur der PC als Plattform geplant.

Blue Protocol enttäuscht wahrscheinlich in Japan

Das sind jetzt die neuen Nachrichten: Bandai Namco hatte seinen Earnings Call und wie ein Reporter von Bloomberg berichtet, hieß es dort, die Einnahmen seien generell enttäuschend gewesen, vor allem wegen eines Spiels, das unter den Erwartungen bleibt.

Der Reporter schätzt, dabei handele es sich wahrscheinlich um Blue Protocol. Tekken 8 laufe hingegen besser als erwartet.

Spieler fordern: Games sollten weltweit gleichzeitig erscheinen

Das ist die Diskussion: Für MMORPG-Fans sind das schlechte Nachrichten. Einer sagt:

„Hoffentlich machen sie das Spiel nicht zu. Ernsthaft. Es ist das Game, auf das ich im Westen am meisten warte. Sie müssen nur die Menge an Content in Ordnung bringen.“

Auf reddit schimpft ein Nutzer: Die hätten von Monster Hunter World lernen soll. Games sollten weltweit gleichzeitig erscheinen und nicht in einer Region Monate oder Jahre vorher.

Andere sind enttäuscht: Blue Protocol sah in Trailern doch so gut aus.

Jemand ergänzt: Das Spiel sah nur nicht toll aus, das spielte sich auch toll, doch werde man gebannt, wenn man es aus dem Ausland spiele.

Wiederum ein anderer sagt: Er habe sich vor 4 Jahren in Blue Protocol verliebt, aber jedes Mal, wenn er nachgeschaut habe, war das MMORPG noch weiter weg. Jetzt, bei der Nachricht, habe er zum ersten Mal seit 7, 8 Monaten wieder an Blue Protocol gedacht.

Ist schwer zu sagen, was da los ist, wenn man das Spiel noch gar nicht richtig gesehen hat und man in der Honeymoon-Wir-kennen-nur-Trailer-Phase ist. In jedem Fall fängt 2024 für MMORPG-Fans mit einigen Dämpfern an: Throne and Liberty kriselt in Südkorea – Entwickler hoffen auf Rettung durch globalen Release