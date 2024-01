Eines der meist erwarteten neuen MMORPGs bringt 2024 eine neue Klasse und einen Hardcore-Modus, der euch umhauen soll

Bereits sei Juni 2023 können Spieler in Japan das neue MMORPG Blue Protocol spielen. Während man im Westen noch gespannt wartet, erhält das Spiel nun interessante Updates.

Was ist das für ein Spiel? Blue Protocol ist ein MMORPG von Publisher Bandai Namco, das im Westen heißt erwartet wird. Das Spiel soll eine packende, voll vertonte Geschichte haben und sowohl PvE- als auch PvP-Inhalte bieten.

Auch ein actionreiches Kampfsystem und Dungeons sowie Raids erwarten euch. Ähnlich wie in Guild Wars 2, ist die Spielwelt dabei in Zonen unterteilt, in denen sich etwa 40 Spieler aufhalten können.

Hier könnt ihr den Trailer des Blue Protocol Oktober Updates aus Japan sehen.

Blue Protocol erhält 2024 viele neue Inhalte

Was soll 2024 passieren? Am 22.01.2024 fand ein Entwickler-Livestream statt, indem über die Pläne für etwa die erste Jahreshälfte 2024 gesprochen wurde. Im April soll eine neue Klasse ins Spiel kommen. Die Klasse wurde zwar erwähnt, es sind aber noch keine Details bekannt, um welche Klasse es sich genau handelt. Bis dato gab es in Blue Protocol 6 verschiedene Klassen, aus denen man wählen kann.

Neben der neuen Klasse sollen auch neue Dungeons und Raids ins Spiel kommen. Bereits im Januar soll zum Beispiel der „Desert Eater“-Raid hinzugefügt werden. Außerdem soll man das „Cluster Sandway“ und „Sopra’s Trailway“ erkunden können. Weitere Raids, Dungeons und Gebiete sollen folgen.

Geht die Geschichte weiter? Auch die Geschichte geht weiter. Im Februar soll das maximale Level auf 70 erhöht werden, obendrein erhalten die Klassen neue Fähigkeiten. Auch die Handlung soll im Februar in Kapitel 5 fortgesetzt werden. Im März soll dann wieder ein neuer Raid erscheinen, der das Spiel fortsetzt.

Ein neuer Modus soll euch erledigen

Was ist das für ein Modus? Im März soll ein neuer Hardcore-Modus namens „Sudden Death Battle“ eingeführt werden. Dieser Modus ist besonders schwer, hier dürft ihr nicht ein einziges Mal von einem Gegner getroffen werden, oder ihr seid erledigt. Das Ziel ist es, zu überleben, bis die Zeit abgelaufen ist.

Der Modus gehört nicht zu den normalen Schwierigkeitsgraden, sondern richtet sich an Spieler, denen es noch zu einfach ist. Auch an den Schwierigkeitsgraden der normalen Dungeons und Raids wird aktuell gearbeitet.

In welcher Version Blue Protocol im Westen starten wird und ob alle Klassen verfügbar sein werden, ist nicht klar. Blue Protocol ist jedoch auch so eines der meist erwarteten Spiele für dieses Jahr. Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch dieses Jahr alles erscheint, haben wir euch eine Liste vorbereitet: Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2024: Die große Release-Liste