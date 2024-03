Amazon ist die große Hoffnung für neue, große MMORPGs 2024 – Sie schweigen seit 5 Monaten

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Zudem ist die Gaming-Branche aktuell in einem ganz anderen Zustand als vor einigen Jahren, als Amazon diese Deals eingetütet hat, und die Spiele sehen lange nicht mehr so attraktiv aus, wie damals.

Woran könnte das liegen? Sowohl Throne and Liberty als auch Blue Protocol laufen in ihren Heimatländern nicht so gut wie erwartet. Zudem scheint es Probleme mit der Umsetzung zu geben:

Warum ist das ungewöhnlich? Normalerweise würde man erwarten, dass selbst, wenn man nichts zu berichten hat, in regelmäßigen Abständen Lebenszeichen, sogenannte „Beats“, auf den Webseiten und Social-Media-Kanälen erscheinen würden, um den Hype langsam aufzubauen, aber es kommt nichts in der Richtung.

Throne and Liberty kriselt in Südkorea – Entwickler hoffen auf Rettung durch globalen Release

Dabei ist es keinesfalls so, als seien die Spiele tot und es tue sich nichts. Aus den Heimatländern in Asien erreichen uns regelmäßig Berichte über die MMORPGs, auch wenn die nicht sehr freudig klingen:

Wann kam die letzte Nachricht zu Throne and Liberty? Hier ist es sogar noch länger her. Die letzte offizielle News drehte sich auch hier um einen technischen Test im Oktober 2023. Der Chef des Spiels bei Amazon, Merv Lee Kwai, bedankte sich bei den Teilnehmern, veröffentlichte Statistiken und sagte, er freue sich darauf, die Spieler bald wieder zu begrüßt.

Für das Jahr 2024 sind zwei große MMORPGs aus Asien angekündigt, die durch Amazon nach Europa, auf PS5, Xbox Series X und zu Steam kommen sollten: Throne and Liberty aus Südkorea und Blue Protocol aus Japan. Beide sind in Asien schon gestartet und beide haben ihr weltweites Release-Datum für 2024. Aber seit Monaten hört man nichts. Wie ist der Stand?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to