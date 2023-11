Amazon Games entlässt mehr als 180 Mitarbeiter – Wie wirkt sich das auf die MMORPGs aus?

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In diesem Jahr mussten viele Mitarbeiter in der Gaming-Branche entlassen werden. Auch Bungie musste einige seiner Arbeiter entlassen: Destiny 2: Neue Insider-Informationen zu den Entlassung – Bosse hätten auf Boni verzichtet

Steam: New World kündigt das nächste große Update an, muss jedoch 4 Highlights verschieben

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Schon im April 2023 musste Amazon Games rund 100 Mitarbeiter entlassen. Das Unternehmen will sich jetzt verstärkt auf die Gratis-Spiele von Prime Gaming fokussieren. Die Kunden würden jeden Monat neue Spiele wollen, was Amazon Games nun liefern möchte.

Stattdessen will sich Amazon Games jetzt auf andere Bereiche konzentrieren, wie er es in einer Mail an die Mitarbeiter schreibt:

Insert

You are going to send email to