Amazon Games sichert sich Tomb Raider und 2 große MMORPGs – Spricht über die Zukunft

Nach New World und Lost Ark schnappt sich Amazon mit Tomb Raider die nächste große IP. Auch zwei weitere MMORPGs stehen in den Startlöchern beim Konzern. Die Marketing-Chefin der Amazon Game Studios hat nun in einem Interview verraten, wie es danach weitergeht.

Woher stammen die Infos? Die Website Venturebeat hatte ein Interview mit Sarah Anderson, die ist Marketing-Chefin von Amazon Games und hat sich dort über die Zukunft der Spielesparte ausgesprochen. Anderson besetzt die Stelle nun seit immerhin 3,5 Jahren, ist aber insgesamt nach eigenen Aussagen rund 30 Jahre in der Branche tätig.

In dem Interview geht es ganz allgemein um Amazon Games, deren bisherige Erfolge und die Zukunft des Studios. Dabei wird viel Wert auf die wirtschaftlichen Aspekte gelegt. Einige spannende Informationen über neue Spiele und wie es mit laufenden Games weitergeht, gab es aber auch.

Was passiert mit den laufenden Titeln? Auf Lost Ark geht Sarah Anderson in dem Interview kaum ein. Sie redet lediglich über den erfolgreichen Start des MMORPGs und verspricht, dass man weiter daran arbeiten wird. Hier geht sie vor allem auf die Lokalisierungsarbeit ein, die man für Lost Ark priorisiert.

Man sehe Lost Ark bei Amazon als Investition in eine Langzeit-Marke. Ähnliches sagt sie über das laufende New World, wird hier aber konkreter. Anderson freut sich, dass man trotz des holprigen Starts, mit viel Updates und Support, New World erneut in die Top 10 auf Steam katapultieren konnte.

Sie verspricht den Spielern weiterhin mit Leidenschaft an New World zu arbeiten und auch weiter in das Spiel zu investieren. Auch hier spricht Anderson von einem Langzeit-Franchise für Amazon und versichert: „Wir haben große Pläne für das Spiel.“

Transmedia im Fokus von Amazon Games – Kommt etwa ein Film zu New World?

Was ist Transmedia?Anderson erklärt den Begriff vor allem mit den Möglichkeiten, die Amazon als Konzern zur Verfügung hat. Als Beispiel nennt sie die Pläne, die Amazon mit Crystal Dynamics und deren Marke “Tomb Raider” hat. Dort steigt Amazon als Publisher mit ein und möchte nicht nur neue Spiele, sondern auch eine Serie zur Videospielheldin mitbringen.

Diese Form der Vermarktung, also zum Beispiel als Spiel und gleichzeitig als Film oder Serie mit Prime Video, nennt Anderson hier Transmedia.

Kommt ein New World-Film? Dazu gibt es, natürlich, keine genaue Aussage. Aber nach den Statements von Anderson wäre das tatsächlich denkbar. Sie sagt wörtlich: „Man kann tolle Dinge mit der Kraft von Amazon umsetzen. Wir haben Prime Video und alle diese Dinge, die wir damit machen können. Dazu kommen die Tech-Services von AWS [Amazon Web Services] und Twitch als auch Prime Gaming. Es gibt viele Mittel, mit denen man hier arbeiten kann, um Spieler zu verbinden und Communitys um die Games herum zu bauen.“

Blue Protocol, Throne and Liberty, Tomb Raider – und noch 5 Games

Wie geht es in Zukunft weiter? In nächster Zukunft stehen mit Blue Protocol und Throne and Liberty zwei große MMORPGs an, die Amazon als Publisher im Westen vertritt. Auch hier kümmert sich AGS um die Lokalisierung und nicht um die Programmierung des Spiels selbst.

Einen ähnlichen Deal gibt es bei Tomb Raider von Crystal Dynamics. Außerdem hat Amazon eine Partnerschaft mit Disruptive Studios und Glowmade abgeschlossen, die ebenfalls jeweils an einem Spiel arbeiten, das Amazon publishen wird. Infos dazu gibt es aber noch nicht.

Doch auch selbst bleibt Amazon aktiv. So verrät Anderson, dass das Studio in Montreal und in San Diego ebenfalls an jeweils einem unangekündigten Projekt arbeiten. Ebenfalls basteln die AGS-Stellen in Irvine und Orange County an einem neuen Projekt.

Langfristig gesehen können wir uns also auf mindestens 8 neue Spiele freuen, die unter Amazon entweder entstehen oder in den Westen starten.

Wie geht es mit Amazon selbst weiter? Die Marketing-Chefin verrät außerdem, dass Amazon Games dazu weiter wachsen möchte. Man wolle das aktuelle Momentum nutzen, um weitere Talente mit an Bord zu holen und das Studio noch weiter zu optimieren.

Allerdings möchte man in Sachen Geschwindigkeit einen Gang runterschalten: „Wir werden weiter wachsen. Nicht in der Geschwindigkeit, in der wir bisher gewachsen sind, aber wir haben immer noch Projekte, auf die wir uns vorbereiten. Und wir tun das beste, um unsere Teams um diese Projekte herum zu organisieren.“

Was haltet ihr von den Plänen von Amazon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

