Throne and Liberty auf Steam – Wo wird das neue MMORPG erscheinen?

Mit Throne and Liberty steht 2023 ein neues, großes MMORPG bevor. Entwickelt von Veteranen bei NCSoft und herausgebracht, zumindest bei uns im Westen, von Amazon Games, hat das Spiel alles Möglichkeiten, um richtig groß zu werden. Aber wo könnt ihr überhaupt spielen?

Auf welchen Plattformen erscheint TL? Throne and Liberty ist mittlerweile unter einigen Namen bekannt. Ursprünglich als Lineage Eternal angekündigt, dann lange verschwunden und als Project TL wieder aufgetaucht, hat es nun einen finalen Namen.

Bei einer so langen Entwicklungszeit ist auch häufig die Frage naheliegend, wo man das Game am Ende überhaupt zocken kann. Aktuell bestätigt ist dabei der PC, die PS5 und die Xbox Series. Last-Gen-Versionen für PS4 soll es, nach aktuellem Wissensstand, aber nicht geben. Wir updaten diesen Artikel aber, wenn sich das ändern sollte.

Kommt Throne and Liberty auf Steam? Für viele westliche Spieler ist das eine essenzielle Frage, auf die man nur schwierig eine Antwort findet. Doch aktuell ist die Antwort: sehr wahrscheinlich ja. Nachfolgend erklären wir euch zwei Gründe, warum das so wahrscheinlich ist.

Zwei Gründe sprechen für Steam-Release von Throne and Liberty

Der erste Grund: Das ist der Publisher Amazon Games. Dieser setzte bisher immer voll auf Steam und bot für die beiden großen MMORPGs New World und Lost Ark nicht einmal eigene Launcher an und fuhr damit bisher sehr gut. Ein ähnliches Konzept wäre für Throne and Liberty also gut denkbar.

Der zweite Grund: Das ist eine Aussage einer PR-Person von NCSoft am 5. April 2022. Dieser sagte nämlich gegenüber der koreanischen Website newsis.com: „Throne and Liberty denkt sehr positiv über den Steam-Release nach, während Guild Wars den Release vorbereitet. Steam hat sehr großen Einfluss im westlichen Markt als PC-Spieleplattform und wir denken aktiv darüber nach, die amerikanischen und europäischen PC-Märkte damit anzugehen.“

Release noch in diesem Jahr – Mit vielen, offenen Fragen

Was spricht dagegen? Gegen einen Release auf Steam, zumindest gegen eine reine Veröffentlichung auf der Plattform, sprich die eigene Plattform von NCSoft. Mit “Purple” haben die nämlich längst ihre eigene Methode aufgebaut, um Spiele an die Leute zu bringen.

Auf der offiziellen Website von Throne and Liberty findet sich außerdem ein Link zu Purple, dieser ist jedoch noch „tot“ und führt ins Nichts. Ein Steam-Link hingegen ist aktuell noch nicht zu finden. Auf keiner der beiden Plattformen ist das Spiel jedoch bisher offiziell gelistet.

Es kann natürlich auch sein, dass Purple nur für den Release in Korea genutzt wird, während man im westlichen Markt auf Steam setzt. Auch die Möglichkeit, dass beide Launcher parallel für Throne and Liberty genutzt werden, ist denkbar. Das ist bisher jedoch nichts als Spekulation.

Wann erscheint Throne and Liberty? Das neue MMORPG soll noch in der ersten Jahreshälfte 2023 global für PC und Konsolen erscheinen. Ein genaues Datum gibt es derzeit noch nicht. Der kommunizierte Zeitraum in 2023 wurde aber erst kürzlich erneut in einer Präsentation an Aktionäre bestätigt.

Die Chancen stehen also gut, dass das Game tatsächlich bald erscheint und nicht noch ein weiteres Mal verschoben wird.

Was haltet ihr von Throne and Liberty? Habt ihr Lust auf das MMORPG? Oder befürchtet ihr, dass der Titel erneut seinen Releasezeitraum anpast und ihr noch länger warten müsst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Throne and Liberty: Tester berichten von der geheimen Beta des neuen MMORPGs – Was sie sagen, könnte euch beunruhigen