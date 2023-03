Throne and Liberty: Tester berichten von der geheimen Beta des neuen MMORPGs – Was sie sagen, könnte euch beunruhigen

In Korea fand eine Beta zu Throne and Liberty statt. Dieser war eigentlich mit einer Verschwiegenheitsvereinbahrung versehen, damit nichts nach außen dringt. Doch Tester berichten trotzdem von ihrer Erfahrung und einige Punkte machen skeptisch.

Was sagen die Tester? Zu der “finalen Beta” wurden im Februar wohl rund 100 Leute in Korea eingeladen. Diese konnten das neue MMORPG testen und sollen sogar als Belohnung dafür eine Nvidia GeForce RTX 3060 bekommen haben. Offiziell dürfen sie nicht über die Erfahrung sprechen, allerdings drangen ein paar Informationen nach außen, etwa im reddit oder in koreanischen Foren:

Es gibt harsche Kritik am Kampfsystem, das zu statisch und langweilig sei.

Die Story soll eher eine Art Zusammenfassung der Ereignisse und generell sehr sprunghaft sein.

Der große Fokus im Endgame liege auf dem PvP. Außerdem soll es in der Nacht offenes PvP ohne Karma-System geben.

Es werde wohl XP- und Loot-Drop-Boosts geben.

Das Monetarisierungsmodell setzte auf “Zeit erkaufen”. Was das genau heißt, ist wegen möglicher Übersetzungsfehler schwierig zu sagen. Wahlweise setzt TL auf Free2Play mit einem Shop, der viele Zeitreduktionen mit sich bringt wie etwa in Lost Ark, oder auf ein Abo.

Lob bekommt Throne and Liberty hingegen vor allem für die Grafik. Die soll eine “9,8 von 10” sein. So kann man etwa den Mund des Charakters in Dialogen realistisch sprechen sehen. Auch der Charakter-Editor und die “interaktive Umgebung” werden gelobt. Über das einzigartige Wetter-System gibt es hingegen keine Aussagen.

Die hier genannten Informationen sind mit Vorsicht zu genießen, da es keine Garantie gibt, dass die Personen tatsächlich am Test teilgenommen haben. Gerade die Kritik am Kampfsystem lässt sich jedoch in den Trailern nachvollziehen.

Hier könnt ihr euch nochmal den neusten Trailer aus dem Januar anschauen:

Kampfsystem setzt auf lange Animationen und wenig Bewegung

Was sagen die Tester über das Kampfsystem? Throne and Liberty nutzt ein Tab-Targeting und soll insgesamt sehr statisch sein. Bei rund 80 % der Fähigkeiten sollt ihr euch nicht bewegen können, während ihr sie wirkt. Ihr steht also einfach nur an einem Ort herum. AoE-Effekte sollt ihr auf ein Ziel platzieren können, wodurch dann aber mehrere getroffen werden.

Manche Animationen sollen jedoch recht lange andauern, was gerade Nahkämpfern den Spaß rauben soll. So können Gegner wohl während der langen Animationen einfach ausweichen oder weglaufen und werden so gar nicht getroffen.

Für Fernkampf-Spieler und Magier soll das jedoch kein so großes Problem sein, weil eure Fähigkeiten gezielt auf die Feinde zufliegen.

Neues MMORPG Throne and Liberty verzichtet auf Klassen – Setzt dafür auf 7 abwechslungsreiche Waffen

Was sagen die Tester über die Story? Hier gibt es drei etwas unterschiedliche Aussagen, die sich aber nicht zwingend widersprechen müssen:

Ein Nutzer meint, dass die Story nur eine Zusammenfassung von Ereignissen sei. Man erfahre so etwas mehr über den Hintergrund der Welt. Sie sei nicht kitschig, aber etwas sprunghaft.

Ein anderer Nutzer meint, dass NCSoft “alles in ihrer Macht stehende” getan habe, um die Story für die westlichen Spieler aus EU und NA anzupassen und sie abzuholen.

Ein anderer sagt, sie sei “besser als nichts”.

Zuvor hatte NCSoft selbst betont, dass PvE und Story eine wichtige Rolle in TL spielen würden. Das klingt in diesen drei Aussagen etwas anders.

Auch das PvP ist ein Diskussions-Thema. So soll es PvP-Events geben, in denen ihr andere Spieler töten könnt. Es wird außerdem ein “Karma-System” auf Player-Kills geben. Dieses Karma-System wird in der Nacht (3 Stunden Tag, 1 Stunde Nacht, immer im Zyklus) deaktiviert (via ThisIsGame). Das könnte heißen, dass in der Nacht offenes PvP ohne Konsequenzen überall möglich ist, was wohl viele PvE-Fans verschrecken würde.

Amazon bringt Throne and Liberty in den Westen

Wann erfahren wir endlich mehr zu Throne and Liberty? NCSoft hält sich mit offiziellen Aussagen und Gameplay-Videos bisher stark zurück. Obwohl es kein konkretes Release-Datum gibt, betonten die Entwickler noch im Februar, dass das MMORPG in der ersten Hälfte von 2023 kommen soll.

Da Throne and Liberty auf eine globale Version setzt, müsste der Release auch bei uns im Westen in diesem Zeitraum stattfinden. Das Publishing im Westen übernimmt übrigens Amazon. Die bringen uns nach New World, Lost Ark und Blue Protocol also das mittlerweile vierte neue MMORPG. Allerdings hat auch Amazon abseits von dem Publishing-Deal keine neuen Informationen zum Spiel geteilt.

Was sagt ihr zu den Aussagen der Tester? Wäre das MMORPG für euch weiterhin interessant oder schreckt euch das eher ab?

