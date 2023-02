Das heiß erwartete MMORPG Throne and Liberty protzt: Zum letzten Test laden sie ganze 100 Spieler ein

Wann ist der Release von Throne and Liberty? Ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Jedoch soll der Release noch in der ersten Hälfte von 2023 stattfinden.

Wie steht es um die Serverstruktur? Throne and Liberty soll pro Region mehrere Server zur Verfügung stellen. Auf denen sollen dann 3.000-5.000 Spieler Platz haben. Damit reiht sich das Spiel zwischen New Word (2.000) und Lost Ark (etwa 20.000) ein.

Bei Throne and Liberty gab es schon im Vorfeld bereits einen Beta-Test, dessen Highlights in einem YouTube-Video gezeigt werden – Jedoch fand dieser intern statt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass erst bei Massen an Spielern Probleme auftauchen, die das Team in der Entwicklung nicht vorhersehen konnte. Und der Release von Throne and Liberty steht ja an.

Warum ist das kurios? Dafür, dass Throne and Liberty aktuell eine riesige Hoffnung für MMORPG-Fans darstellt, bei denen ein Andrang mit bis zu mehreren hunderttausend Spieler durchaus denkbar wäre, ist mit 100 die doch recht geringe Zahl der Tester etwas verwunderlich – vor allem, da diese noch so sehr betont wird.

Darüber hinaus wird am 23. Februar ein Medientest stattfinden. Einige Informationen werden in den nächsten Tagen veröffentlicht werden“.

Auf Twitter wurde über den offiziellen Account am 20. Februar 2023 ein Post veröffentlicht, in dem die Spielemacher bekannt gaben:

Ursprünglich hieß das Spiel Lineage Eternal, wurde aber 2017 vollständig überarbeitet und erhielt einen neuen Titel. Nach Jahren der Entwicklung soll Throne and Liberty nun innerhalb der nächsten Monate, in der 1 .Jahreshälfte 2023, seinen Release haben.

