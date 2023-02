Lost Ark bringt neuen Kontinent als Highlight des Jahres – Aber die meisten wollen ihn nicht spielen

Mit dem großen Februar-Update feiert Lost Ark sein einjähriges Bestehen im Westen. Passend dazu lieferte Amazon den neuen Kontinent Rowen mit, der das Highlight des ersten Jahres sein sollte. Eine Umfrage auf reddit zeigt nun, dass der aber so gar nicht gut bei den Fans ankommt.

Was ist das für ein Kontinent? Seit dem Release von Lost Ark im Westen am 8. Februar 2022 war die Welt, in der wir aktuell spielen, fast komplett. Lediglich der Kontinent Süd-Vern kam im April letzten Jahres dazu und trieb die Story voran. Danach kamen nur noch andere, neue Inhalte wie Raids und Klassen in das Spiel.

Entsprechend groß war die Vorfreude auf den neuen Kontinent Rowen, der am 8. Februar 2023 zum Geburtstag von Lost Ark ins Spiel kam. Auf ihm verfolgt ihr die Geschichte der freien Stadt Eliyaback und der vier Fraktionen, die dort hausen.

Was macht Rowen gut? Großes Lob gab es für die rund 3 Stunden lange Story von Rowen. Diese hebt das erzählerische Niveau der Geschichte deutlich an. Außerdem ist sie auffallend blutiger, als die bisherigen Storyabschnitte von Lost Ark.

Oft hört man daher, dass die Geschichte erwachsener wird, was allgemein gut ankommt. Auch der Umfang von Rowen, mit insgesamt 3 neuen, großen Karten und einigen Nebenquests kommt gut an. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.

Neue Quests brachte auch das Witcher-Event in Lost Ark:

Das Einzigartige an Rowen wird ihm zum Verhängnis

Was hat Rowen für ein Problem? Wir möchten an dieser Stelle nicht spoilern, aber sobald ihr die Hauptquest des Kontinents abgeschlossen habt, müsst ihr euch für eine von zwei Fraktionen entscheiden. Sobald ihr das erledigt habt, seid ihr auf dem gesamten Kontinent PvP-flagged.

Das bedeutet, dass euch außerhalb der sicheren Zonen, wie Teleporter und Städte, jeder Spieler der anderen Fraktion angreifen und töten kann. Das macht für viele Fans schon einfache Sammelaufgaben auf dem Kontinent zur Qual.

Denn während es auf anderen Kontinenten schon nervt, dass es Sammelitems nur für einen Spieler gibt, aber mehrere vor Ort sind, schnappen die anderen euch diesmal nicht nur die Items weg, sondern klatschen euch gleich mit um.

Fraktions-Rang sorgt für zusätzlichen Frust: Selbst wenn ihr gar keine Lust auf PvP habt und einfach nur ein Spieler seid, der gerne alle Sammelobjekte mitnehmt, müsst ihr euch mit anderen Spielern rumschlagen. Denn zwei der Gegenstände, die ihr für den Abschluss des Abenteuerfolianten von Rowen benötigt, hängen an eurem Fraktions-Rang.

Für die Teilnahme an PvP-Events, Kills anderer Spieler und eine kleine Auswahl an wöchentlichen Quests erhaltet ihr Fraktions-Erfahrung, um im Rang zu steigen. Hier könnt ihr eins der benötigten Gegenstände erst mit Rang 3 kaufen, das andere sogar erst mit Rang 7.

Um Rang 7 zu erreichen, benötigt ihr 19.500 Fraktions-Erfahrung. Für einen einzigen Kill erhaltet ihr jedoch bloß 3. Im schlimmsten Fall müsst ihr euch, nur für die Vervollständigung der Sammelaufgaben, mit 6.500 Spielern siegreich prügeln. Etwas, was in der Community gar nicht gut ankommt.

Reddit-Umfrage zeigt: 80 % der Leute wollen Rowen gar nicht spielen

Wie reagieren die Fans jetzt? Dass Rowen bei den Fans nicht besonders gut wegkommt, merkte man schnell auch im Ingame-Chat und in verschiedenen reddit-Threads. Nun hat ein User jedoch sogar eine Umfrage gestartet.

Er wollte von den Leuten wissen, ob sie Rowen noch weiterspielen werden, nachdem sie alle Belohnungen abkassiert haben. Also einfach nur zum Spaß, weil sie den Kontinent oder die PvP-Events mögen und gerne auf Rowen unterwegs sind.

Aktuell haben an dieser Umfrage auf reddit rund 2.700 Teilnehmer mitgemacht und das Ergebnis ist eindeutig. 2.100 von Ihnen antworten nämlich klar mit „Nein“ und weitere 264 mit einem besorgniserregenden „Ich hasse Rowen, aber ich spiels trotzdem weiter“.

Nur 302 Menschen antworteten mit „Ja“, was nicht gerade für die Langlebigkeit von Rowen spricht.

Die Umfrage fällt deutlich aus

Was sagen die Spieler? Auch in den Kommentaren unter der Umfrage finden sich nur recht wenige positive Stimmen. Wir möchten euch dennoch einige wiedergeben, damit ihr euch selbst ein Bild der Stimmung machen könnt (via reddit):

enigT schreibt: „Ich spiele Hermut [der Gebietsboss in Rowen] bis Elgacia kommt, also ja.“

tiatafyfnf sagt: „Ich habe Rowen schon nach der Wolfsmaske aufgehört. Vielleicht tue ich mir das alles einfach gar nicht an.“

Kevadu sagt zum Umfragen-Ersteller: „Mutig von dir zu vermuten, dass ich überhaupt so lange Rowen spiele, bis ich alle Belohnungen habe.“

IDareKI schreibt: „Definitiv nicht. Der ganze PvP-Inhalt wird in Korea ‚fehlgeschlagenes Experiment‘ genannt und das hat einen Grund.“

IndependentCake sagt: „Ich würde sogar zahlen, um dort nie wieder hin zu müssen. Die Trolle, die dir da einfach nur den Tag versauen möchten, sind unerträglich.“

Was haltet ihr persönlich von Rowen? Habt ihr den Kontinent bereits gespielt? Verratet es uns gerne in den Kommentaren hier bei MeinMMO. Unseren Autor Mark Sellner hat Lost Ark jetzt, nach einem Jahr, erst so richtig gepackt.