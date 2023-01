Lost Ark startet heute großes Crossover mit „The Witcher“ – Doch eine andere Kleinigkeit sorgt für irren Hype

Heute, am 18. Januar, startet in Lost Ark ein großes Event, in dessen Mittelpunkt ein Crossover mit dem Franchise „The Witcher“ steht. Außerdem gibt es kleinere Verbesserungen in den Patch-Notes. Eine dieser Optimierungen sorgt bei den Fans aber für noch größere Freude, als das Event selbst.

Was ist das für ein Update? Lost Ark bekommt monatlich große Inhalts-Updates. Im Januar-Update steht dabei etwas Besonderes an, nämlich ein riesiges Crossover-Event mit dem Witcher-Franchise. In diesem Zuge kommen zahlreiche neue Dinge in die Welt von Arkesia.

Die neue “Insel des weißen Wolfs”, die eine Story-Questline und eine tägliche Quest enthält.

Ihr könnt die bekannten Charaktere Geralt, Yennefer, Triss, Ciri und Rittersporn in Lost Ark treffen, zumindest auf Englisch sogar mit den originalen Sprechern aus den Spielen.

Zahlreiche neue Outfits und Waffen, die an die Hexer-Reihe angelegt sind. So kommen unter anderem die Rüstung von Geralt und die von Ciri als kaufbare Skins in den Shop.

Musikstücke aus The Witcher für eure Insel und den Charakterbildschirm.

Einen Charaktermenü-Hintergrund, der die Hexerfestung Kaer Morhen zeigt.

Ein neues Kartenset, das Charaktere aus The Witcher enthält und euch Bonusattribute verleiht.

Neue Frisuren und Narben für die Charakterpersonalisierung, die euch helfen, mehr nach Geralt und Ciri auszusehen.

Auch die Insel selbst erinnert stark an den Hexer.

Abseits von diesem Event gibt es auch neue Skins und Mounts, die an das chinesische Mondneujahr angelehnt sind und zahlreiche “Quality of Life”-Verbesserungen. Genau die sorgen gerade für einen viel größeren Hype als das Event selbst.

Welche Verbesserungen kommen? Neben Bugfixes und einigen Kleinigkeiten, die den allgemeinen Spielfluss verbessern, stehen vor allem 2 Änderungen bei den Fans wirklich gut da. Zum einen soll es eine Instant-Cast-Funktion für Skills, Awakening-Fähigkeiten und Kampfgegenstände geben.

Das bedeutet, dass ihr dann nicht mehr umständlich erst auf euren AoE-Skill drücken und dann die Fläche auswählen müsst, die ihr angreifen wollt. Stattdessen geht euer Skill direkt beim Aktivieren dorthin, wo euer Mauszeiger gerade ist. Die Funktion könnt ihr aktivieren, sobald die Server wieder online sind.

Zum anderen wird an den umstrittenen Pheons geschraubt und deren Kosten indirekt reduziert. Gerade das kommt bei der Community so richtig gut an, da die Spieler bereits seit Monaten eine Änderung der Pheons fordern.

Einen Trailer zum Event seht ihr hier:

Pheon-Problem wird endlich abgeschwächt

Was sind Pheons überhaupt? Pheons sind eine zusätzliche Währung, die ursprünglich von Lost Ark eingeführt wurde, um den Markt zu stabilisieren. Sie sollen verhindern, dass User Gegenstände billig einkaufen, um sie dann teurer zu verkaufen.

Die Pheons müsst ihr also extra zahlen, neben dem Gold, wenn ihr wertvolle Gegenstände aus dem Handelsposten kauft. Das stört User bereits seit Monaten, da ihr Pheons für viel Gold oder Echtgeld kaufen müsst.

Bereits zum Release standen sie in der Kritik. Die Pheons wurden in Korea nämlich erst nach einigen Jahren eingeführt, als die meisten Spieler ihre Charaktere bereits ausgerüstet hatten. Außerdem hatte Korea einige Events mehr als der Westen, in denen man Pheons verdienen konnte.

Bei uns waren sie allerdings seit dem Start dabei. Lost-Ark-Experte Sywo nannte sie bereits vor 5 Monaten im Interview mit uns als eines der größten Probleme unserer Version.

Was ist jetzt neu? Das Januar-Update reduziert die Pheon-Kosten für Schmuckstücke im Endgame und entlastet die Spieler. Für Tier 1 und Tier 2 benötigt ihr jetzt überhaupt keine Pheons mehr, im aktuellen Tier 3 deutlich weniger.

So benötigt ihr, um legendäre Schmuckstücke zu kaufen, jetzt nur noch 9 statt vorher 15 Pheons. Bei Relikt-Schmuck sind die Kosten von 25 auf 15 reduziert.

Einzig die vom Glück abhängigen Fähigkeitssteine bleiben nach wie vor bei 9 Pheons. Doch die Community freut sich trotzdem riesig über die Änderungen.

Lost Ark: Alle Währungen und wie ihr sie bekommt

Community jubelt – „Richtig guter Move“

Wie reagieren die Spieler? Die freuen sich, wenn sich auch manche darüber ärgern, dass sie schon so viele Pheons ausgeben mussten, bis die Änderung endlich passiert. Besonders gut kommt auch an, dass die westliche Version dank dieser Veränderung direkt auf den gleichen Level mit Korea gesprungen ist.

In der koreanischen Version gab es nämlich noch zwei weitere Updates der Pheons zwischen den vorherigen und den aktuellen Kosten. In Korea ist des Weiteren angekündigt, die Pheon-Kosten weiter zu reduzieren.

Bis auf ein paar wenige Leute, die sich darüber aufregen, dass die Änderung viel zu spät kommt, findet aber so gut wie jeder die neuen Pheon-Kosten gut.

Was sagen die Fans? An dieser Stelle möchten wir einige Zitate aus der Community selbst an euch richten, damit ihr euch ein Bild der Stimmung machen könnt.

Pvtmiller sagt: “Wir haben unsere Pheons dafür geopfert, dass zukünftige Generation endlich Gold sparen können” (via reddit).

Auf einige Beschwerden schreibt ExaSaurus: “Verdammt, endlich haben wir die Pheon-Kosten reduziert bekommen und ihr findet immer noch etwas, worüber ihr euch beschweren könnt? Freut euch doch mal, wenn das Spiel euch etwas wirklich Gutes tut” (via reddit).

seanhagg95 sagt: “Ich habe 5 Monate lang gespart und erst vor 3 Tagen meine Charaktere ausgerüstet. Ich hätte 100 Pheons sparen können. Trotzdem freue ich mich sehr für alle anderen!” (via reddit).

Prestigous Guest schreibt: “Ich habe 7 Schmuckstücke weniger als 10 Stunden vor den Patch-Notes gekauft. Natürlich ist das unglücklich, aber ich freue mich trotzdem total über die Änderungen!” (via reddit).

Was haltet ihr von den Änderungen? Habt ihr selbst erst kürzlich zu viele Pheons ausgegeben? Oder ist euch das komplett egal und ihr wollt einfach nur aussehen wie Hexer Geralt persönlich? Habt ihr ein anderes Highlight in dem Patch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

