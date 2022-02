Lost Ark: Alle Währungen und wie ihr sie bekommt

Im neuen MMORPG Lost Ark gibt es eine Vielzahl verschiedener Währungen. Welche es sind, wofür man sie benutzt und wie man sie bekommt, verraten wir euch in diesem Guide.

Neben dem normalen Geld könnt ihr in Lost Ark mit einer großen Menge von Währungen handeln. Man benötigt sie nicht nur für den Handel am Auktionshaus, sondern auch für den Eintausch bei NPCs.

Als Belohnung winken euch wertvolle Gegenstände, Upgrades für eure Ausrüstung im Endgame, kosmetische Items oder neue Karten für das Mini-Game von Lost Ark.

Man kann diese Währungen entweder mit echtem Geld kaufen oder im Spiel durch unterschiedliche Aktivitäten verdienen und bis auf wenige Ausnahmen sind sie accountweit verwendbar. Welche es sind und wie das geht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Währung, die man kaufen kann

Königliche Kristalle

Wofür sind sie gut? Die Kristalle kann man ausgeben, um einerseits exklusive Gegenstände in dem Cash-Shop zu kaufen. Dazu gehören zum Beispiel Pets, Mounts oder kosmetische Outfits. Andererseits kann man sie auch gegen Blaue Kristalle oder auch Gold eintauschen.

Wer das Aussehen seines Charakters und den Namen seiner Gilde ändern oder einen neuen Charakter-Slot kaufen will, wird ebenfalls diese Art von Kristallen benötigen.

Wie bekommt man sie? Diese Art von Kristallen ist die Premium-Währung von Lost Ark und kann man nur mit echtem Geld im Cash-Shop von Lost Ark kaufen.

Blaue Kristalle

Wofür sind sie gut? Diese Art von Kristallen ist vielseitiger einsetzbar als die königlichen. Man kann sie verwenden, um kosmetische Items wie Mounts und Pets im Cash-Shop zu kaufen. Sie geben euch aber auch Booster-Items, die etwa bestimmte Aktivitäten sofort abschließen.

Auch sind die Kristalle notwendig, um euer Inventar zu erweitern oder neue Slots für Skin-Presets eurer Charaktere zu kaufen.

Wie bekommt man sie? Blaue Kristalle verdient man durch verschiedene Aktivitäten im Spiel oder als tägliche Login-Belohnungen. Man kann sie aber auch im Shop für königliche Kristalle kaufen oder mit der Währung Gold erwerben.

Goldmünzen

Wofür sind sie gut? Gold ist die gängige Währung für Handel zwischen den Spielern im Auktionshaus, dort zahlt ihr mit Gold. Später im Endgame wird es benötigt, wenn man die Werte seiner Ausrüstung neu auswürfeln möchte.

Wer dringend Blaue Kristalle benötigt und kein echtes Geld im Shop ausgeben will, kann sie gegen Gold eintauschen. Wobei man berücksichtigen muss, dass der Tauschkurs sich ändern kann.

Wie bekommt man sie? Ihr bekommt die Münzen aus einer Vielzahl an Aktivitäten im Spiel. Quests, Raids, Beziehungen mit NPCs, bestimmte Dungeons, etc. können alle Gold als Belohnung liefern. Alternativ kann man es mit den königlichen Kristallen kaufen.

Pheons

Wofür sind sie gut? Pheons sind eine etwas seltsame Währung, da sie im Grunde nur einem Zweck dienen. Wenn man in Lost Ark am Auktionshaus Rüstung oder Accessoires kaufen will, muss man neben dem üblichen Gold auch eine kleine Menge Pheons zahlen. Abgesehen davon hat es keine andere Verwendung.

Wie bekommt man sie? Man kann Pheons im Cash-Shop von Lost Ark für königliche oder Kristalle kaufen. Manchmal kann man sie aber auch während Events im Spiel verdienen.

Währung, die erspielt werden muss

Silbermünzen

Wofür sind sie gut? Silber ist die grundlegende Währung in Lost Ark, die für verschiedenste Dinge verwendet ihr wird. Ihr könnt damit beim Schmied eure Rüstung reparieren, Gegenstände von NPCs kaufen und wenn ihr die Triports benutzt, um euch zu teleportieren, bezahlt ihr dafür ebenfalls mit Silber.

Silber wird aber auch in großen Mengen verwendet, wenn man etwa die Effekte und Statuswerte auf seiner Rüstung oder Edelsteinen neu auswürfeln will.

Wie bekommt man sie? Ein Großteil der Aktivitäten im Spiel wird euch auf eine oder andere Weise Silber liefern. Es droppt in kleinen Mengen von Gegnern oder aus Schatztruhen oder kommt als Belohnung bei Dailies und Quests. Manchmal bekommt man auch Platinum-Münzen, die man für viel Silber an NPCs verticken kann.

Steine der Vorsehung

Wofür sind sie gut? Diese niedlichen Steine braucht ihr in großen Mengen, wenn ihr kosmetische Items von NPCs kaufen wollt. Auch wenn ihr eure Beziehung zu verschiedenen NPCs verbessern wollt, werden diese Steine eure Arbeit beschleunigen, weil man sie gegen Geschenkboxen austauschen kann.

Wie bekommt man sie? Ihr bekommt diese Steine als Belohnung aus verschiedenen Quests, die von NPCs vergeben werden. Auch das Töten von bestimmten seltenen Monstern wird euch kleinere Mengen an Steinen der Vorsehung bescheren.

Piratenmünzen

Wofür sind sie gut? Die Piratenmünzen werden für alle Aktivitäten gebraucht, die irgendwie mit euren Schiffen zusammenhängen. Egal ob Upgraden, Kauf von Materialien oder Anheuern von neuen NPCs für eure Mannschaft, für alles braucht ihr diese Münzen.

Wie bekommt man sie? Der schnellste Weg diese Münzen zu erhalten, sind die Events auf der See. Ansonsten bekommt man sie aus den Schatztruhen, die man beim Segeln aus dem Meer fischt, durch den Sieg über Geisterschiffe oder eine ganze Reihe anderer Aktivitäten auf dem Meer.

Es gibt außerdem einige Unterarten dieser Münzen, die besonders wertvoll sind und gegen eine große Menge der normalen Piratenmünzen eingetauscht werden können.

Silmael-Blutstein

Wofür sind sie gut? Auch bekannt als Gildenkristalle, werden sie bei dem Gilden-Händler für verschiedene Belohnungen ausgetauscht. Es können Truhen mit Silber sein, verschiedene Boost-Potions oder Upgrade-Materialien für Ausrüstung.

Wie bekommt man sie? Die Blutsteine erhält man ausschließlich aus Gilden-Aktivitäten. Dazu gehören etwa tägliche Logins in der Gilde, Spenden an die Gilde, Forschungen oder Gildenkriege, sobald sie in Europa verfügbar werden.

Münzen des Mutes

Wofür sind sie gut? Alle Items, die es im PvP von Lost Ark zu erwerben gibt, werden mit den Münzen des Mutes gekauft. Dazu gehören neben den üblichen kosmetischen Sachen wie Titel, Auren oder Reittiere auch nützlichere Sachen.

So könnt ihr sie zum Beispiel auch EXP-Potions, Update-Materialien für eure Rüstung oder andere wichtige Ressourcen eintauschen.

Wie bekommt man sie? Diese Münzen gibt es aus diversen PvP-Aktivitäten, die Lost Ark zu bieten hat. Wenn ihr in der Arena in verschiedenen Modi gegen andere Spieler kämpft, bekommt ihr am Ende die Münzen des Mutes als Belohnung.

Sowohl Sieg als auch Niederlage gewähren Münzen, für einen Sieg gibt es aber natürlich mehr davon.

Rissfragmente

Wofür sind sie gut? Die Fragmente gehören ebenfalls zu den eher simplen Währungen von Lost Ark und dienen nur dazu, besondere Kisten zu kaufen. In diesen Kisten befinden sich geheime Karten, die ihr braucht, um spezielle Dungeons betreten zu können.

Der Loot in den Dungeons ist wertvoll und reicht von Edelsteinen, über Katalysatoren, bis hin zu Büchern, die eure Gravuren verbessern.

Wie bekommt man sie? Rissfragmente bekommt ihr als Belohnung für den Abschluss von Chaos-Portalen. Es sind besondere Events in der offenen Welt, die zu bestimmten Zeiten stattfinden und nur eine begrenzte Menge an Spielern zulassen.

Shards of Harmony, Life und Honor







Wofür sind sie gut? Es handelt sich bei den drei um Endgame-Währungen vom hohen Level. Ihr benötigt sie, um eure Ausrüstung verbessern zu können. Man fügt sie einem Rüstungsgegenstand zu wie EXP und sobald die Anzeige 100 % erreicht, kann das Item überhaupt ein Upgrade erhalten. Auch dafür werden die Splitter benötigt.

Die verschiedenen Arten der Splitter werden für unterschiedliche Tiers der Ausrüstung verwendet. T3 braucht zum Beispiel die gelben Splitter.

Eine weitere Besonderheit dieser Splitter ist, dass sie im Gegensatz zu den ganzen vorherigen Währungen, nicht accountweit sind. Sie sind an eure Charaktere gebunden und müssen von dem jeweiligen Charakter verdient werden.

Wie bekommt man sie? Die Splitter gibt es als Belohnung für den Abschluss von Chaos-Dungeons, für Daily-Quests, für’s Zerlegen von hoch-leveligem Gear und aus vielen anderen Endgame-Aktivitäten.

