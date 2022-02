Der Top-Seller auf Steam ist gerade ein kostenloses MMORPG für 100 €

In der 100€-Version ist das Free2Play-MMORPG immerhin mehr als doppelt so teuer wie New World, der letzte Steam-Hit, der bewies, dass MMORPGs doch noch eine Menge Spieler erreichen können:

Das zeigt, dass viele Spieler bei Lost Ark schon eine „hohe Bindung“ an das Spiel spüren und bereit sind, vor dem Release eine Menge Geld in die Hand zu nehmen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist in dem Luxus-Paket drin? Das Platinum Founder-Pack enthält den 3 Tage Vorabzug-Vorgang, wie alle anderen Pakete. Aber dazu gibt es noch allerhand Cosmetics und Schnickschnack wie 7.000 königliche Kristalle, exklusive Pets und Mounts, dazu Heldenaufstiegs-Truhen bis auf Level 50, 50.000 Silber und vieles mehr.

Insert

You are going to send email to