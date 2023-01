Im MMORPG Lost Ark gibt es seit gestern eine neue Klasse – Wann kommt sie zu uns?

In Lost Ark erschien gestern, am 18. Januar, eine neue Klasse. Vorerst aber nur in Korea. Dort sorgt die Slayer nun für geballte Action mit dem Großschwert und das ohne ihre Supporter in den Wahnsinn zu treiben, wie ihr männliches Gegenstück.

Was ist das für eine Klasse? Die neue Klasse in Korea hört auf den Namen Slayer. Sie ist weiblich, gehört zu einer neuen Grundklasse und ist das Gegenstück zum männlichen Berserker. Das bedeutet, sie schwingt ein Großschwert und teilt ordentlich Schaden aus.

Auch die Skills sind weitestgehend identisch oder zumindest ähnlich. Dabei verhält es sich ungefähr so, wie bei den bisherigen Klassen, die den Genderlock lockern sollten. Also sowohl Wardancer und Striker, als auch Deadeye und Gunslinger.

Die Klassen unterscheiden sich daher also nur in Feinheiten, Tripods und den Klassengravuren, die jedoch einen großen Teil der Spielerfahrung ausmachen.

Was unterscheidet die Slayer vom Berserker? Neben kleineren Änderungen in einigen Skills sind vor allem die Klassengravuren der große Unterschied. Hier verzichtet die Slayer auf die wohl bekannteste Mechanik des Berserkers, die regelmäßig eure Gruppenmitglieder und Supporter in Panik versetzte.

Denn die “Mayhem”-Gravur, die euren Schaden mächtig erhöht, aber eure maximale Lebensenergie um 75 % senkt, gibt es bei der Slayer nicht. Stattdessen hören ihre Gravuren auf die Namen “Executioner” und “Predator”.

Während die Executioner-Gravur sehr ähnlich funktioniert wie die zweite Klassengravur des Berserkers, “Berserkers Technik”, bringt die Predator-Gravur ein neues Konzept für die Klasse mit dem fetten Großschwert ins Spiel.

Mit ihr sammelt ihr sogenannte Fatique-Punkte mit jedem Schlag, der einen Gegner trifft. Für jeden dieser Punkte erhaltet ihr 10 % eurer Wut und 3 % eures Manas zurück. Außerdem ist der kritische Schaden von Wut-Skills um 40 % erhöht.

Gleichzeitig verbraucht ihr mit jedem Fatique-Punkt auch 10 % mehr eurer Wut. Dafür ist der Cooldown auf den Berserker-Modus komplett entfernt. Ihr könnt euch die Spielweise ähnlich vorstellen wie die Surge-Gravur der Todesklinge.

Den Trailer zur neuen Klasse seht ihr hier:

Europa muss sich noch gedulden – Aber wie lange?

Wann kommt die Slayer zu uns? Das können wir aktuell nur schätzen, eine offizielle Aussage von Amazon gibt es dazu nämlich noch nicht.

Dennoch können wir vergleichsweise sicher davon ausgehen, dass es die Slayer noch 2023 in die westliche Version von Lost Ark schafft. Dafür gibt es sogar gleich mehrere Gründe.

Als nächste Klasse für den Westen ist die Painter bestätigt, diese soll im April kommen. Wenig später, im Sommer 2023, steht dann die Aeromancer an. Das bedeutet, dass zur Hälfte des Jahres bloß noch eine Klasse im Westen fehlt, von denen, die Korea aktuell hat, und das ist die Slayer.

Für eine schnelle Umsetzung spricht auch, dass Amazon bereits zum Release verkündete, dass sie den Genderlock im Westen recht schnell entschärfen möchten. Die anderen Klassen, die das tun, also Striker und Gunslinger, waren bei uns daher schon direkt mit am Start.

Es spricht also vieles dafür, dass die Slayer eher schneller als langsam bei uns im Westen erscheint. Wann genau, ist aktuell aber noch unklar.

Wie kommt die Slayer an? Bisher wird die neue Klasse sehr positiv aufgenommen. Große Streamer, wie ZealsAmbition auf Twitch, haben sich bereits eine Slayer im Endgame gespielt und boten ihren Zuschauern am Abend des 18. Januars schon spannende Spielstunden mit der neuen Klasse.

Dabei fielen sowohl die Reaktionen des Chats, als auch die des Streamers recht positiv aus. Wie sich die Klasse in die Meta einfügt und langfristig performt, wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

Was haltet ihr von der Slayer und der Lockerung des Genderlocks? Spielt ihr Berserker und überlegt, die Klasse zu wechseln? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Die Slayer ist übrigens nur eine von gleich drei neuen Klassen, die bei der LOA ON im Dezember vorgestellt wurden.