Lost Ark kündigt bei riesigem Event gleich 3 neue Klassen und ein großes Grafik-Update an

In Korea fand die LOA On statt. Das ist das größte Event des Jahres zu Lost Ark. Die Entwickler stellten dort ihren neuen Content vor, darunter neue Raids, drei neue Klassen und ein “Major Graphics Update”. Das alles soll 2023 in Korea erscheinen und wird in Teilen auch schon zu uns kommen.

Was sind die Highlights? Direkt zu Beginn kündigten die Entwickler 3 neue Klassen an:

Die Slayer soll bereits im Januar in Korea erscheinen. Zu ihr gibt es ein Video, das wir hier im Artikel eingebunden haben. Sie wird ein weiblicher Berserker.

Der Soul Eater wird im weiteren Verlauf des Jahres kommen. Hierbei handelt es sich um einen Assassinen.

Zudem wurde ein neuer männlicher Scrapper mit einem Bild angeteasert. Hier fehlen aber noch konkrete Informationen.

Direkt im Anschluss wurden die Fortsetzung der Hauptgeschichte und ein neuer Kontinent vorgestellt. Diese bringen einen neuen Abyss-Dungeon und ein komplett neues System mit dem Namen “Elixir”, das die Ausrüstungs-Systeme erweitern soll.

Weiter ging es mit neuen Raids, PvP-Inhalten und “Quality of Life”-Updates. Ein Highlight wird außerdem ein großes Grafik-Update. Wir erklären euch, welche Inhalte genau angekündigt wurden.

Lost Ark bringt 2023 Neuerungen für jeden Spielertypen

Was gibt es für PvE-Fans? Die dürfen sich zunächst auf einen neuen Kontinent freuen. Voldis bringt ein Abyss-Dungeon und das angekündigte Elixir-System. Das soll ein neues Fortschritts-System für die Ausrüstung sein und viel Gold benötigen, das damit aus dem Spiel gezogen wird.

Zudem wird es etliche weitere Dungeons und Raids geben:

Der neue Legion-Raid Thaemine soll der härteste werden, den Lost Ark jemals hatte. Er wird vier Phasen bekommen und es soll “Fake-Angriffe” geben, die die Spieler verwirren sollen.

Weiter geht es mit dem Kazeros-Raid, der einen komplett neuen Style und komplett neue Mechaniken bekommen soll.

Zudem kommen zwei neue Guardian-Raids: die Fledermaus Veskal und der Frosch Gargedith.

Außerdem soll es neue Items, Sticker und Trophäen für die eigene Insel geben.

Was kommt für PvP-Fans? Lost Ark wird 2023 gleich zwei komplett neue PvP-Modi bekommen. Der Erste wird ein MOBA im 4v4-Style. Es soll 2 Lanes und PvE-Monster geben und man wird verschiedene Charaktere spielen können.

Der zweite Modus heißt Primal Island und wird ein Battle Royale mit Survival-Mechaniken.

Worauf dürfen sich alle Spieler freuen? Lost Ark wird hübscher. Es soll ein großes Grafik-Update kommen, dass die Reflexionen, das Wasser und die Beleuchtung anpasst. Außerdem wird der MVP-Screen überarbeitet, um mehr Daten anzuzeigen.

Für die Klassen wird im nächsten Jahr zudem die dritte Erwachen-Fähigkeit freigeschaltet. Das betrifft sowohl PvE- als auch PvP-Spieler.

Zudem drehen die Entwickler an einigen Stellschrauben, um das MMORPG angenehmer zu gestalten. Es wird neuen Lagerplatz für Raid-Materialien geben und ihr sollt künftig schneller mit Schiffen segeln können.

Zu guter Letzt kommen neue Instrumente, die man über die Tastatur steuern können wird.

Die komplette LOA On auf Koreanisch mit englischen Untertiteln könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Kommt das wirklich alles 2023? Im letzten Jahr haben die Entwickler nach eigener Aussage 88,6 % des angekündigten Contents der LOA On ins Spiel bekommen. Sollte ihnen das wieder gelingen, wird ein Großteil der hier angekündigten Inhalte tatsächlich 2023 in Korea erscheinen.

Was davon kommt zu uns? Das wurde noch nicht verraten. Allerdings rechnen wir bald mit einer offiziellen Roadmap von Smilegate/Amazon.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Sprechen sie euch an? Was sollte schnellstmöglich zu uns kommen?

Lost Ark hat anfangs einige Hürden, die es zu überwinden gilt. Schafft man das, beeindrucken vor allem die Raids und das PvP. Das habe ich selbst im November 2022 festgestellt:

Ich habe Lost Ark mit Geld beworfen und endlich macht es mir Spaß