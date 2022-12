Update in Lost Ark sorgt für Frust und heiße Hardware, Easy Anti-Cheat könnte schuld sein: „Das ist ein schlechter Witz“

Lost Ark hat bereits seit Wochen mit technischen Problemen zu kämpfen. Seit dem letzten Update sorgt allerdings ein neues für viel Frust bei den Usern und hohe Temperaturen bei Prozessoren. Schuld daran könnte Easy Anti-Cheat sein. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Welche Probleme hat Lost Ark? Bereits seit einigen Wochen klagen Fans von Lost Ark über Probleme mit dem MMORPG. Derzeit neigt das Spiel dazu, häufig die Verbindung zum Server zu verlieren oder sich einfach zu schließen.

Häufige Patches der Entwickler möchten dem Problem entgegenwirken, doch ein letzter Patch sorgte dabei für noch größeren Unmut. Denn plötzlich fällt einigen Spielern auf, dass ihr Prozessor bei Lost Ark viel zu warm wird und das ohne ersichtlichen Grund.

Wie äußert sich der Fehler? Ein ungeübter User erkennt das Problem vermutlich nur daran, dass sein PC in letzter Zeit etwas lauter ist als gewöhnlich oder daran, dass Lost Ark gelegentlich kurz hängt. Doch schaut man sich einmal die Zahlen an, entdeckt man ein kurioses Problem.

Nach 10 bis 30 Minuten im Spiel fängt Lost Ark plötzlich an, einen der Prozessorkerne auf 100 % auszulasten. Das führt auch zu einer Erhöhung der Prozessortemperatur, wodurch der Lüfter ganz schön strampeln muss, um das wieder auszugleichen.

Die Auslastung dieses Kerns bleibt dann auf 100 % bis das Spiel geschlossen wird und teilweise sogar noch danach. Einige User berichten davon, sogar ihren PC neu starten zu müssen, um die Prozessorlast wieder in den Griff zu bekommen.

So findet ihr heraus, ob ihr betroffen seid

Wie häufig tritt der Fehler auf? Das ist schwer abzuschätzen. Im reddit zu Lost Ark gibt es mehrere Threads mit über 300 Upvotes, die das Problem behandeln. Einer von Ihnen hat derzeit sogar 140 Kommentare, von denen viele von Usern kommen, die gleiche Probleme haben.

Wir von MeinMMO haben selbst getestet und konnten den Fehler auf 2 von 4 Testsystemen nachstellen. Dabei spielte es auch keine Rolle, von welcher Marke der Prozessor kommt. In unserem Test hatten wir einmal ein System mit einem Ryzen 9 5900X und einen etwas langsameren i7 4790. Beide zeigten die gleichen Auffälligkeiten.

Wie findet ihr heraus, ob ihr betroffen seid? Zunächst könnt ihr einmal die Temperatur eures Prozessors im Auge behalten. Das können einige Hersteller bereits mit verbauten Tools, falls ihr aber recht planlos seid, könnt ihr zu externen Programmen wie CoreTemp greifen.

Achtet dabei vor allem auf Unregelmäßigkeiten. Unser Testsystem mit dem Ryzen 9 5900X läuft bei Lost Ark normalerweise zwischen 60 und 70 Grad, springt in Ladebildschirmen auch gerne einmal kurz auf 80 bis 83 Grad.

Sobald der Fehler auftritt, blieb das System aber durchgehend bei 85 Grad, völlig unabhängig von dem, was wir im Spiel ausgeführt haben. Das ist ein erster Indikator dafür, dass etwas nicht stimmt.

Wenn ihr den Verdacht habt, könnt ihr das über den Taskmanager bestätigen. Öffnet ihn dazu, wählt den Reiter „Leistung“ aus und macht dann einen Rechtsklick in den Graph unter „CPU“. Dort wählt ihr dann aus „Graph ändern in“ und stellt ihn auf „logische Prozessoren“. Nun seht ihr die Last eurer einzelnen Kerne.

Ist davon einer durchgehend auf 100 %, habt auch ihr den Fehler und solltet ein Auge auf Temperaturen und FPS werfen.

Seid ihr betroffen, sollte die Anzeige etwa so aussehen

Nicht gefährlich, aber schlichtweg störend

Wozu kann Überhitzung führen? In dem Rahmen, in dem das Problem aktuell auftritt, ist es aber nicht gefährlich. Ihr müsst keine Sorgen um eure Hardware haben, solange diese in einem akzeptablen Temperaturrahmen bleibt. Kleinere Spikes sind von den Herstellern bedacht und nur Überhitzung über einen längeren Zeitraum würde eurer Hardware schaden.

Ärgerlich ist das Problem aber dennoch. Denn unter anderem könnten die PCs dabei sehr laut werden. Durch die zusätzliche Hitze haben beide Testsysteme die Kühlung auf 100 % betrieben, obwohl das im normalen Spielbetrieb und ohne den Fehler gar nicht nötig wäre.

Einige User berichten außerdem davon, dass sie weniger Bilder pro Sekunde und andere Perfomanceprobleme erleiden. Das liegt daran, dass einige Prozessoren ihre Leistung senken, um nicht zu überhitzen. Hier kann der Fehler dann besonders nervig sein.

Des Weiteren beschreiben Fans, dass die lostark.exe auch nach Beenden des Spiels weiterläuft und den Prozessor auf 100 % hält, es stört auch also auch bei anderen Anwendungen. Von unseren 4 Testsystemen ist dieser Fehler aber nur bei einem aufgetreten. Hier half dann bloß ein kompletter Systemneustart, da sich die lostark.exe auch nicht manuell schließen ließ.

Könnt ihr irgendwas dagegen unternehmen? Aktuell nicht. Bisher scheint es keinen Fix für das Problem zu geben, den die Community gefunden hätte. Auch eine Behebung seitens der Entwickler ist derzeit noch nicht geplant. Generell haben sich Amazon oder Smilegate noch nicht zu den Problemen geäußert.

Wir haben bei Amazon um ein Statement gebeten und aktualisieren diesen Artikel entsprechend, sobald wir eine Antwort erhalten.

Easy Anti-Cheat soll schuld sein – Problem auch in anderen Spielen

Woran liegt das Problem? Das ist noch nicht final geklärt. Die meisten Fans gehen allerdings davon aus, dass es sich bei dem Problem um einen Fehler seitens Easy Anti-Cheat handelt. Dafür sprechen einige Indizien.

Die Probleme treten nämlich erst seit dem letzten EAC-Update auf, auch das können wir auf einem Testsystem bestätigen, auf den anderen haben wir leider keine Vorher-Werte zum Vergleich. Viele Fans sind sich aber einig, dass das letzte Update schuld an den Problemen sei.

Des Weiteren bleibt bei einigen Leuten nicht nur die lostark.exe nach dem Schließen geöffnet, sondern auch Easy Anti-Cheat und saugt weiterhin Prozessorleistung. Zu guter Letzt berichten nicht nur Fans von Lost Ark von diesem Problem.

Auch in anderen Games, die auf die gleiche Version von EAC setzen, soll der genau gleiche Fehler auftreten. So gibt es derzeit Berichte über das Problem in The Division 2 (via reddit). Auch Battlefield 2042 soll betroffen sein, wie MeinMMO-Autor Dariusz Müller berichtet.

Was sagen die Fans? Die sind in erster Linie sauer. Gerade in Lost Ark sind viele ohnehin schon genervt von Easy Anticheat, da das Tool auch an den Verbindungsabbrüchen schuld ist, die das MMORPG seit Wochen plagen. Die Fehlermeldung EAC Offline dürfte bei einigen für hohen Blutdruck sorgen.

Daher ist die Stimmung mit dem neuen Fehler erneut gesunken. Wir möchten an dieser Stelle einige Fans aus dem prominentesten Post zum Thema zu Wort kommen lassen (via reddit):

TheAppledorian schreibt: „Das ist also der Grund, warum das Spiel sich für viele momentan nicht beendet. Ich frage mich, wie viele Leute davon betroffen sind und es überhaupt nicht wissen.“

Frogtoadrat sagt: „Ich habe das gleiche Problem. Ein Kern ist immer auf 100 % und die Lüfter sind so richtig laut. Dauernd muss ich 20 oder 30 Minuten warten, nachdem das Spiel geschlossen ist, bis endlich EAC ausgeht.“

zoompooky schreibt: „Das Thema benötigt viel mehr Aufmerksamkeit. Aktuell, so leid es mir tut, muss ich Lost Ark erstmal ins Regal verfrachten. Ich kann mir keinen kaputten CPU leisten.“

tikzfu sagt: „Immer, wenn EAC startet, gibt es jetzt eine hohe Chance, dass es deinen Kern als Geisel nimmt, bis du den PC neu startest. Ich hasse jede Sekunde davon, das ist doch ein schlechter Witz.“

Seid ihr von dem Problem betroffen? Habt ihr es vielleicht auch schon in einem anderen Spiel angetroffen oder seid ihr in Lost Ark davon genervt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

