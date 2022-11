Lost Ark nimmt stundenlang die Server offline, um den Spielern geschenkte Items wieder wegzunehmen

Am 14. November gingen die Server von Lost Ark unerwartet für mehrere Stunden lang offline. Der Grund dafür war es, Spielern ihre Geschenke wieder wegzunehmen. Das ist letzten Endes zwar nicht passiert, die Spieler sind aber trotzdem richtig sauer. Wir von MeinMMO erklären die Situation.

Was wurde verschenkt? Am Morgen des 14. Novembers war die Freude bei Fans von Lost Ark erstmal groß. Denn nach dem Login begrüßte Sie eine Nachricht von Amazon in ihren Postfächern. Diese enthielt erneut die Warnung, dass ungespeicherte Tripods am 16. November verschwinden werden.

Doch nicht nur das, dieser Nachricht beigelegt war eine Kampfgegenstandstruhe, ein Kartenpaket und vor allem, 10 Pheons. Pheons sind eine Echtgeldwährung, die man im Spiel benötigt, um auf dem Markt wertvolle Gegenstände zu kaufen.

Diese Nachricht hat jeder Charakter auf jedem Account bekommen, was schnell für Euphorie sorgte. Denn wenn jemand tatsächlich alle 24 möglichen Charakterplätze belegt hat, bekam er 240 Pheons spendiert. Das entsprecht ungefähr 40 € Gegenwert.

Was war das Problem? Schnell wollten einige Fans daraus jedoch Profit schlagen und erfuhren, dass man dieses Geschenk auch für frisch erstellte Charaktere erhielt. Sie erstellten also Charaktere, holten sich die Pheons ab und löschten sie wieder. Obwohl einige Leute auf reddit sagen, dass das nicht so einfach reproduzierbar gewesen sei, ist das die offizielle Aussage von Amazon (via Lost Ark Forums).

Kurz darauf schaltete Lost Ark die Server ab, um den Exploit zu verhindern, doch da begann das Debakel erst so richtig.

Nichtmal in den schwierigen Legion Raids kann man Pheons droppen:

Lost Ark möchte Spielern die Geschenke wegnehmen, macht aber einen Rückzieher

Wie reagiert Amazon? Während die Server für fast 6 Stunden lang offline sind, erklärte Amazon im Forum, dass man alle verteilten Geschenke und Pheons wieder löschen möchte. Sobald man sich wieder einloggt, dürfte nichts davon mehr übrig sein.

An dieser Stelle versprechen die Entwickler außerdem eine Entschuldigung für alle Spieler für die lange Downtime. Wie genau diese aussieht, ist aber noch nicht bekannt.

Schnell hagelt es Feedback von den Spielern, die es schade finden, dass man so etwas Tolles wieder weggenommen bekommt, nur weil ein paar Leute damit Unfug betrieben haben.

Rückzieher macht Fans erst so richtig sauer: Als die Server dann am Abend wieder online kamen, stellten einige Leute mit Begeisterung fest, dass sie ihre Pheons nach wie vor besitzen. Amazon verkündet über Twitter, dass man sich letzten Endes doch dazu entschied, die Geschenke auf den Accounts zu lassen, da man ja recht zügig intervenieren konnte, bevor sich der Exploit ausbreitete.

Doch das löst einen ganz neuen Shitstorm aus. Denn die Mails mit den Geschenken wurden nach dem Serverdown nicht mehr versendet. Während also alle Leute, die vor dem Abschalten der Server online waren, ihre Pheons behalten dürfen, bekommen alle, die das nicht schafften, erstmal überhaupt nichts.

Eine Nachricht, die viele freute

Community ist wütend und enttäuscht darüber, wie Amazon mit der Situation umgeht

Warum sind die Leute sauer? Lost Ark hat es mit der gesamten Situation geschafft, wirklich allen Fans irgendwie auf den Schlips zu treten. Leute, die nicht eingeloggt waren, sind sauer darüber, einfach nichts bekommen zu haben (via reddit).

Selbst die Leute, die ihre Geschenke behalten durften, sind enttäuscht darüber, dass es letztlich einen stundenlangen Serverdown gab, bei dem überhaupt nichts passierte. Allein, dass die Server überhaupt offline waren, stört dabei viele.

Denn seit dem Update letzte Woche leiden die Server von Lost Ark unter schweren Perfomanceproblemen. Bereits die gesamte Woche sind Laggs und Verbindungsabbrüche an der Tagesordnung.

Einige Fans sind enttäuscht darüber, dass man wegen „ein paar Euro an Pheons“ sofort wieder Server runterfährt, aber wegen der massiven Probleme tagelang einfach nichts unternommen wurde. Aktuell ist also niemand so wirklich glücklich mit der Situation (via reddit).

Selbst die angekündigte Wiedergutmachung stößt bei einigen Usern auf Widerstand. Denn versprochen wurde eine Kompensation, die alle Spieler bekommen sollen. Dass die frühen Vögel also Pheons und Wiedergutmachung bekommen, schmeckt vielen nicht.

Noch bleibt abzuwarten, ob Amazon die ganze Situation nicht doch noch anders lösen möchte. Sie versprachen ein Statement innerhalb der nächsten 24 Stunden, das war am Abend des 14. Novembers. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald wir mehr darüber wissen.

