Lost Ark: Fan erklärt, wie sich eine Echtgeldwährung positiv auf F2P-Spieler auswirkt

In Lost Ark könnt ihr viele Items mit Gold im Auktionshaus kaufen. Damit die Preise dort nicht in die Höhe schießen, wurde die Währung Pheons eingeführt. Wir von MeinMMO verraten, wie sie funktioniert und warum sie so wichtig ist.

Vor kurzem ist im subreddit von Lost Ark ein Thread aufgetaucht, der sich mit der Marktregulierung im Spiel auseinandersetzt. Reddit-User korean1351 erklärt die Echtgeldwährung Pheon und welchen Einfluss sie auf die Goldpreise hat. Dieser Thread wird kontrovers diskutiert.

Was sind Pheons? Pheons sind unter den vielen Währungen von Lost Ark recht einzigartig. Sie kommen nur zum Einsatz, wenn ihr über das Auktionshaus Items von anderen Spielern für Gold kauft. Bei jeder Transaktion müsst ihr genau 25 Pheons abdrücken – unabhängig davon, wie viel Gold ihr ausgebt.

An Pheons kommt ihr im Cash-Shop mithilfe von königlichen oder blauen Kristallen. Außerdem erhaltet ihr sie bei Events oder als Login-Belohnung.

Wie profitieren F2P-Spieler davon? Pheons fungieren als eine Art Steuer, die auf jede Transaktion zwischen Spielern erhoben wird. Das führt dazu, dass Spieler nur eine sehr begrenzte Anzahl an Goldkäufen im Auktionshaus tätigen können.

Durch diese begrenzten Tätigkeiten im Auktionshaus sinkt das Interesse daran, Items mit nur leichtem Profit zu verkaufen, was die Preise insgesamt niedriger hält. Das Risiko sei größer, Pheons zu verlieren, als der Gewinn, der in Gold gemacht werden könnte.

Der reddit-Nutzer greift dabei auch auf seine Erfahrung in Korea zurück. Dort explodierten eine Zeit lang die Preise für Ausrüstungen, bis dann letztes Jahr die Pheons eingeführt wurden.

Das sagt die Community

Das sagt die Community: Die Meinungen auf Reddit gehen zu dem Thema stark auseinander. Manche befürworten das System, andere schimpfen lediglich über Amazon und Smilegate.

DarkSkyKnight: „Dieser Subreddit ist wirtschaftlich komplett inkompetent, aber ich weiß diese verständliche Erklärung wirklich zu schätzen.“

Jus2mint: „Das sehe ich genauso. Das Angebot an Accessoires und Fähigkeitssteinen ist vom Spiel festgelegt. Übermäßige Nachfrage würde Preissteigerungen bedeuten. Pheon reduziert unnötige Nachfrage und stabilisiert so den Preis von Accessoires und Steinen. Seit Pheon eingeführt wurde, ist es auch für F2P-Spieler mit weniger Gold möglich auf den Markt zuzugreifen.“

Ist Lost Ark Pay2Win? Das behaupten viele Spieler. Gerade diese Mechanik ist wird aber als Beweis für das Gegenteil gesehen, da Spieler davon profitieren, auch wenn sie kein Echtgeld ausgeben. Pheons müssen mit Echtgeld gekauft werden, Gold könnt ihr farmen. Das macht Pheons erstmal wertvoller, weshalb F2P-Spieler sie einsparen wollen und somit weniger Gold ausgeben.

Dadurch, dass der generellen Allgemeinheit nur wenige Pheons zur Verfügung stehen, lohnt es sich auch nicht, durch das Aufkaufen guter Ausrüstung eine künstliche Nachfrage herzustellen. Das Risiko ist zu groß, letzten Endes auf allem sitzenzubleiben und Minus zu machen.

Wer viel Geld investiert, kann sich in Lost Ark zwar einige Vorteile verschaffen, aber keine Manipulation am Markt vornehmen. Da stellt sich das Pheon-System in den Weg und lässt F2P-Spielern eine Chance.

Was meint ihr? Funktioniert das System wie es soll und verhindert tatsächlich, dass die Goldpreise in die Höhe schießen? Habt ihr schon Echtgeld in Lost Ark investiert? Wenn ja, wie viel? Haltet ihr das Spiel generell für Pay2Win oder seid ihr zufriedene Free2Play-Spieler? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

