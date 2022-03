Lost Ark: Wie bekomme ich mehr Skillpunkte?

Um im Endgame von Lost Ark alle acht Fähigkeiten auf die gewünschte Stufe zu bringen, braucht ihr mehr Skillpunkte, als die Hauptquests euch geben. Wir von MeinMMO erklären euch, wie ihr sie bekommt.

Wenn ihr Level 50 erreicht habt und in Nord Vern angekommen seid, startet ihr mit 252 Fertigkeitspunkten ins Endgame. Verteilt ihr die auf eure acht ausgerüsteten Skills, sind längst nicht alle davon auf Stufe 10, geschweige denn auf Stufe 12.

Einfach weiterleveln? Logischerweise könnt ihr auf 60 Leveln, um mehr Skillpunkte zu erhalten. Das ist allerdings nicht der effektivste Weg, da das Leveln ab 50 sehr lange dauert. Auf Level 55 und 60 könnt ihr außerdem die Skills auf Stufe 11 und 12 bringen, wofür die auf normalem Weg verdienten Punkte nicht ausreichen. Leveln ist also auch bis 60 nicht genug.

Was ist die Alternative? Um eure Fähigkeiten bereits auf Stufe 50 voranzubringen, solltet ihr auf Fertigkeitspunkt-Tränke setzen. Die könnt ihr im Endgame von Lost Ark durch verschiedene Spielinhalte verdienen.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

So erhaltet ihr Fertigkeitspunkt-Tränke

Der Abenteuerfoliant

Drückt ihr N, öffnet sich euer Abenteuerfoliant. Durch die Hauptquests füllt ihr unterwegs etwa 10–20 % auf jedem Kontinent und erhaltet ein paar Belohnungen, wie Tränke oder Sammelkarten. Um eure Komplettierung auf den Kontinenten weiter zu erhöhen, müsst ihr euch mit NPCs anfreunden, besondere Bosse und Monster töten oder spezielle Gegenstände einsammeln.

Erreicht ihr höhere Prozentzahlen, gibt es weitere Items zu holen – darunter auch die Fertigkeitspunkt-Tränke. So viel müsst ihr abschließen:

Ost Luterra 70 % – 3 Skillpunkte

– 3 Skillpunkte Nord Vern 60 % – 3 Skillpunkte

– 3 Skillpunkte Shushire 50 % – 3 Skillpunkte

– 3 Skillpunkte Rohendel 70 % – 3 Skillpunkte

– 3 Skillpunkte Punika 80 % – 6 Skillpunkte

Der Trank, den ihr in Punika erhaltet, bringt euch mehr Skillpunkte, als die Tränke der anderen Kontinente. Ihr müsst zwar mehr Prozente im Abenteuerfolianten erreichen, was gerade in Punika zu hohen Kosten führen kann, allgemein geht es in Punika aber eher schneller, als auf anderen Kontinenten, da die Story selbst kürzer ist.

Der Trank aus Rohendel bringt euch 3 Skillpunkte.

Unas Aufgaben

Bei Unas Aufgaben handelt es sich um die täglichen und wöchentlichen Quests. Mehr dazu könnt ihr in unserem Guide zu Unas Aufgaben nachlesen.

Bei mehrmaligem Abschluss der täglichen Quests erhöht sich euer Ruf-Status in dem Gebiet, in welchem ihr die Aufgabe erledigt. Mit jeder Stufe könnt ihr eine weitere Belohnung einsammeln.

Aktuell gibt es auf den europäischen Servern nur eine Quest, die euch einen Fertigkeitspunkt-Trank einbringt. Ihr müsst zuerst die Quest „Das Neue Wir“ auf der Insel Flüsterholm abschließen. Damit schaltet ihr die drei Quests frei, die ihr insgesamt 30x abschließen müsst. Sie heißen Flüsterndes Menuett, Flüsternde Resonanz, und Flüsternde Harmonie.

Habt ihr das erledigt, erhaltet ihr einen Trank, der euch 3 Skillpunkte spendiert.

Sammlerstücke

In Lost Ark gibt es verschiedene Objekte zu sammeln, die ihr dann bei NPCs eintauschen könnt. Für manche davon gibt es Fertigkeitspunkt-Tränke. Wir zeigen euch, welche ihr abschließen müsst und was es genau von euch abverlangt:

Riesenherz #4: Droppt ihr zufällig beim Feldboss Tarsilla in Shushire. – 3 Skillpunkte

Riesenherz #6: Auf der Atlas Insel für 33.000 Piratenmünzen käuflich zu erwerben. – 3 Skillpunkte

Riesenherz #10: Auf der 35. Ebene des Turms Schattenspitze. – 3 Skillpunkte

Riesenherz #12: Durch die Quest „Mit Licht im Herzen“ auf dem Schattenmondmarkt. – 3 Skillpunkte

20 Insel-Marken sammeln – 6 Skillpunkte

8 Ignea-Marken sammeln (Für jeden Kontinent, auf dem ihr den Abenteuerfolianten zu 100 % abgeschlossen habt, bekommt ihr eine Ignea-Marke) – 6 Skillpunkte

2 bzw. 6 Omnium Sterne sammeln (Die könnt ihr erst erhalten, wenn ihr die Quests in Punika abgeschlossen habt). – Je 6 Punkte für beide Erfolge, insgesamt also 12

Für 8 Ignea-Marken gibt es 6 Skillpunkte.

Belohnungen für Quests

Auch manche Kader- und Nebenquest bringen euch Fertigkeitspunkt-Tränke ein. Die bringen jeweils 3 Punkte.

Kaderquests:

Ost Luterra: Ein Licht über den dunklen Feldern

Insel der Ruhe: Der Stein der Macht

Rohendel: Der Sonnenuntergang [Erweckung]

Rohendel: Rückreise

Feiton: Die im schwarzen Boden Vergrabenen

Feiton: Die letzte Melodie eines Requiems

Nebenquests:

Anikka: Eier im Himmel

Shushire: Der versteckte Räuber

Punika: Ewige Liebe

Die Türme

Der Turm ist eine Solo-Herausforderung in Lost Ark. Ab Itemstufe 302 könnt ihr die Schattenspitze betreten, ab 802 den Turm des Schicksals. Bei beiden Varianten des Turms lohnt es sich, diesen zuerst mit eurem Twink zu durchlaufen. Beim zweiten Abschluss im selben Kader ändern sich dann nämlich die Belohnungen und ihr könnt sie mit eurem Main einsacken.

Fertigkeitspunkt-Tränke, mit denen ihr 3 Punkte erhaltet, gibt es dann hier:

Schattenspitze: 20. Ebene (Itemlevel höher als 420)

Schattenspitze: 50. Ebene (Itemlevel höher als 540)

Turm des Schicksals: 20. Ebene (Itemlevel höher als 920)

Turm des Schicksals: 50. Ebene (Itemlevel höher als 1040)

Wie viele Skillpunkte habt ihr schon und auf welchem Level seid ihr? Habt ihr fleißig Fertigkeitspunkt-Tränke gefarmt, wenn ja: Durch welche Methode ging es am Schnellsten? Oder geht ihr die Sache erstmal entspannt an und kümmert euch später darum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

