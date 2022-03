Lost Ark: So findet ihr das Herstellungsset des Experten und könnt legendäre Werkzeuge herstellen

Was bringen bessere Werkzeuge? Mit jeder Seltenheitsstufe haben eure Werkzeuge mehr Boni. Dazu gehören beispielsweise eine erhöhte Chance auf seltene Items, schnellerer Abbau und – was sehr nützlich ist – der Effekt, dass ihr nicht mehr beim Handwerken unterbrochen werdet, wenn euch Gegner angreifen.

In eurer Werkstatt unter dem Reiter „Werkzeuge“ stellt ihr nun die Tools her. Ihr braucht neben dem Herstellungsset des Experten noch 28x Werkzeugherstellungsteil, 30x Starkes Eisenerz, 20x Seltenes Relikt und 32x Uraltes Relikt. Die Herstellung kostet 250 Gold und dauert knapp sechs Stunden.

Wie erhalte ich die Sets? Es gibt geheime Dungeons in Lost Ark, die ihr durchlaufen müsst, um an ein Herstellungsset des Experten zu gelangen. Die Karten dafür erhaltet ihr durch die Hauptquest, durch Chaosportale oder ihr stellt sie selbst in eurer Festung her.

Werkzeuge des Experten sind die Tier-4-Werkzeuge, also die legendären. Anfangs bekommt ihr das grüne Tier-1-Werkzeug, die restlichen müsst ihr in eurer Festung selbst herstellen.

Insert

You are going to send email to