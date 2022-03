Lost Ark: Pfeifen lernen – So bekommt ihr das wichtige Emote

Eintracht Spandau ist ein neu gegründetes Team aus dem Spiel League of Legends. Wir fassen die wichtigsten Infos in einem Video zusammen.

Habt ihr das Emote pfeifen bereits freigeschaltet? Oder wisst ihr weitere Orte, an denen das Pfeifen euch einen Vorteil bringt? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Was bringt die Beziehungsquest? Die Beziehungsquest mit Nagi bekommt ihr, nachdem ihr Gegenstandsstufe 1.100 in Feiton erreicht habt. Sie trägt den Namen „Seltsame Symptome“.

Insert

You are going to send email to